'nin "zillet ittifakı" tesmiye ettiği Millet İttifakı'nın malumunuz 2 resmi ortağı var: Biridiğerimi?.. O gayri resmi ortak.ve'ın partileri de ilan edilmemiş ortaklar.Evet, ortaklar, bunu tartışamayız... Unuttunuz mu, CHP Genel Başkanıbir defasındademişti.Şimdiye değin bu orana ne Davutoğlu ne de Babacan itiraz etti. Belki de bundan gayet memnunlar, bilemiyorum.Benim bildiğim şudur: Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ile'ın İP'i arasındaki benzerlik bile yüzde 99'a zinhar ulaşamaz.Soru çok:Davutoğlu ve Babacan, CHP ile hangi ara bu kadar benzer hale geldi? CHP'ye yüzde 99 benzedikten sonra mı'den ayrıldılar, ayrıldıktan sonra mı benzediler? Ayrıca benzemedikleri o yüzde 1 nedir?Pratiğe bakacak olursak şu ana kadar yüzde 1'lik farkı bile ben şahsen göremedim.

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Hepsinin ortak hedefi malumunuz'ı devirmek. Her fırsatta bunu dile getiriyorlar.Son iki ay boyunca umutlarını organize suç örgütü lideri'e bağlamışlar.Ürettikleri "siyaset" bu!FETÖ'nün şebelek firarileri gibi söz konusu şahsın videoları üzerinden "yorum" yapmayı marifet sanıyorlar. Varlıklarını anlamsız hale getirdiklerinden haberleri yok...'ta da böyleydi...Tüm muhalefet takımı matine-suare tape okuyorlardı.bu darbeden sonuç alamayınca da'da tanklarla, savaş uçaklarıyla saldırıya geçtiler.sonrası da "mafya-devlet ilişkisini" güya sorguluyorlar, temiz toplum istiyorlardı. Bütün bunların PR'dan ibaret olduğunu 28 Şubat postmodern darbesine maruz kalınca anladık. "Temiz toplum" diye diye öyle bir banka hortumlamasına varıldı ki, elan ortaya atılan iddiaların alayı gerçek olsa da yanında devede kulak kalır.Gündemin rehin alınmasına izin vermeden istismar, yolsuzluk, mafya vesaire ne varsa elbette soruşturulmalıdır.Lafın düzünü edelim: Araç ve araçsallaştırma ne olursa olsun, maruz kaldığımız şey tartışmasız bir operasyondur.

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Gelelim Davutoğlu'nun Babacan'dan farkına...Yayın organları aynı. Tarzları da üç aşağı beş yukarı aynı.Babacan, AK Parti milletvekili olduğu dönemde'ün adaylığı için'yla "siyasi kırıştırma" içindeydi. Bunu dadiyerek ağzından kaçırdı...7 Haziran 2015 seçimleri ardından müstevli medyasıdiye sevinç çığlıkları atmıştı.Türkiye'de de sevinç çığlıkları vardı ama sadece muhalefette değil... Davutoğlu'nun başbakanlık görevi sırasında başdanışmanlığını yapan, Davutoğlu'nun 7 Haziran'da AK Parti'nin tek başına iktidar olamaması üzerine resmi konutta kutlama yaptığını geçen hafta faş etti.Aralarındaki farklardan biri, 15 Temmuz'daTürkiye'deyken, Babacan yurtdışındaydı. Tam olarak nerelerdeydiler, onu bilemiyoruz.Babacan diğerine nazaran daha öngörülü sanki. En azından,'deki yerel seçimlere girip de kendini rezil etmedi. Davutoğlu "Kazanacağız..." dedi, hepi topu 17 oy aldı.Bir de her ne kadar sinsi olsa da"komitacı" falan değil. Davutoğlu kadar tahammülsüzde değil. Sağa soladiye iftiraatmış da değil.Lakin onun da diğerinden farklı bir kusurcuğu var; ne kadarı kendisi ne kadarı, hiç belli değil.