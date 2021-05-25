Operasyona maruz kaldığınıza inanıyorsanız, savunmaya geçmek yerine cevap vermek zorundasınız.Lafla değil elbette, karşı "operasyonla."Lakin, hedefi iyi saptamalı,ABD şayet CIA / MOSSAD üssü haline getirdiği "petrol kuyusu devletlerinden birinin" üzerinden operasyon çekiyorsa, buna (mesela)'yle karşılık verebilirsiniz.Zaten rahmetli'yle birlikte ilk günden itibaren Suriye politikasının yanlış olduğunu dile getirmiş, karşılığında da tehdit edilmiştik.üstadımız da "Suriye tuzaktır" diyerek uyarmıştı.Yazık ki yazık,belasına bu tuzağa düşürüldük.İmdi, maruz kaldığınız operasyona en etkili cevabı vermek istiyorsak, söz konusu tuzağı tümüyle bozmanın tam vakti değil midir?

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Şuncağızı tartışamayız: Türkiye'yioturtuncaya değin her fırsattaoperasyon çekecekler.O halde sadece dışarıda cevap vermek yetmez. İçeride de behemehal yapılması gerekenler var.şöyle demişti: "Eğer dikkat etmezseniz, medya mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize neden olur..."Fakat malum sosyolojiden dikkatli olmasını bekleyemezsiniz. Ziraüzerinden dikkat ve rikkatleri mefluç edildi. Yıllar yılı öyle zehirlendiler ki adetadönüştürüldüler.Haliyle, "zalimi mazlum, mazlumu da zalim" gösteren o algı operatörü sosyal medya ayartıcılarına karşı dikkatli olmak sorumluluğu da sizin sırtınızdadır.Bu bilinçle hareket edecek, azami dikkat göstereceksiniz. Kendi mahallenizde bile kimi figürler üzerinden sosyolojiyi nasıl zehirlediklerini göreceksiniz.dönüştürülen malum sosyolojiyi de mümkün olduğunca rehabilite edeceksiniz.Bir tane çürümüşün bile onca emeğinizi algı bakımından berhava edeceğini unutmayacaksınız.Bunun için de öncelikle "çürükleri" ayıklayacaksınız. Yani, tufeyli takımına, makammevki arsızlarına ve işi gücü küpünü doldurmak olanlara hiç acımayacak, kesip atacaksınız.Hülasa,'ın bu aziz milletle kurduğu gönül köprüsünün aşındırılmasına daha fazla izin vermeyeceksiniz.Bir de, Ortadoğu'daki hiçbir olayı, ABD emperyalizminden ve onun ileri karakolu mesabesindeki'den bağımsız düşünmeyeceksiniz.

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Filistinliler malumunuz İsrail'in son saldırısına direndiler ve zafer kazandılar.'in "aşılamaz" denilensini füzelerle aştılar, dünyanın 4'üncü büyük ordusuna sahip siyonistleri sığınaklara kaçmak zorunda bıraktılar.Hülasa, Filistinli çocukların paramparça edilmesininın önünde zafer çığlıklarıyla kutlayan ırkçı siyonistlere zilletten başka bir şey sunamayan İsrail terör devleti ateşkes yapmak zorunda kaldı.ABD-İsrail bu yenilgiyi asla unutmaz!İsrail'in yaptığı katliamlara karşı tüm dünyaya mütemadiyen çağrı yapan'ın yönettiği'den, Filistin'e para yardımı yapan'dan ve silah yardımı yaptığı için'ın teşekkür ettiği'dan intikam almaya çalışacaklardır.Bunun için de her yolu deneyeceklerdir.İsrail terör devleti, tarihindeki ilk yenilgiyi aldığı 2006'daki 33 gün savaşından sonra ne yaptı unuttunuz mu?ABD ve İsrail'in özellikle de "Arap Baharı"ndan sonra hangi fitne ateşini nasıl yaktığını biliyorsunuz..Herkes "haklılığına" gerekçe bulur. Önemli olan büyük fotoğrafı görmek.Sırf kavga etmek içinse haklılığın, yani, etnik ve mezhep asabiyeti nedeniyle İsrail'in önündeki mayınları temizlediğinin farkına bile varamıyorsan, haklılığına lanet!..