Allah ıslah etsin

İsrail terör devletinin tarihi, katliamlar tarihidir.

Hangi birini sayayım!..

Nisan 48'de Siyonist Irgun çetesinin Deir Yasin katliamını mı, Temmuz 48'deki Hayfa, Tantaura, Lida ve El Tira katliamını mı, Ekim 48'deki Safsaf ve Davayime Köyü katliamını mı, Ariel Şaron'un Ekim 53'teki Kibya Köyü katliamını mı, Kasım 56'daki Samu katliamını mı, Şubat 70'teki Abu Za'abel katliamını mı, Nisan 70'te bombaladıkları okulda 46 çocuğu katlettikleri Sha'a katliamını mı, 82'deki Sabra ve Şatilla katliamını mı, Ekim 90'daki Kudüs katliamını mı, 2002'deki Cenin katliamını mı? Ve, günümüze kadar nerdeyse fasılasız devam eden Gazze katliamlarını mı?...

Hangi birini nasıl anlatayım!..

Bir yolun kenarına düşmüş, parçalanmış bir bebek... Beyni sedyeye akmış, kafası paramparça olmuş bir çocuk... Kolları, ayakları kopmuş gençler... Yanmış, kömür olmuş cesetler... Allah'ım bu nasıl vahşet? Bu cesedin başı nerde, gövdesi nerde, bu el kimin, bu hangi parçası insanoğlunun?..

Yıllar önce İsrail'in katliamlarından birini böyle anlatmıştım.

Hiçbir şey değişmedi. Kendimi bildim bileli İsrail katliam yapıyor. Üstelik, hem katliam yapıyor hem de Filistinlileri suçluyor. Dün "Çocuklarını bize öldürtüyorlar..." diyorlardı. Bugün de "Bize saldırdılar" diyorlar!

Değişen sadece şu: Eskiden Türkiye'de bu yalanlarına ana akım medyada destek verilirdi, devlet de zevahiri kurtarmak için en fazla birkaç kelam ederdi. Şimdi İsrail'in katliamlarına devletiyle milletiyle topyekûn tepki gösteren Türkiye var.

Sayın Erdoğan da İsrail'in vahşetine engel olabilmek için adeta yırtınıyor, gerekirse "barış gücü" kurmak için geceli gündüzlü diplomasi yapıyor.

Siyonistler için sürpriz değildi bu! En azından "One minute"ten beri.

Siyonist network boşuna mı "diktatör" diye matine-suare itibarsızlaştırmaya çalıştı sanıyorsunuz? Taşeron terör örgütlerini boşuna mı devreye soktular? ABD Başkanı Biden durduk yere mi "Muhalefeti konsolide ederek Erdoğan'ı indireceğiz" dedi?

Kimi yanlışları araçsallaştırarak Erdoğan ile muhafazakâr mahalle arasındaki gönül köprülerini sinsice zevale uğratmaya çalışanlar nasıl bir vebal yüklendiklerinin farkında mı acaba?

Hadi muhalefet esnafını anlıyoruz, nihayetlerinde "işleri" bu!

Peki hâlâ millete yukardan bakmaya devam edenler ne olacak?

O burnundan kıl aldırmayanlar, millet can derdindeyken fırsat bu fırsat düşüncesiyle küpünü dolduranlar; makam ve mevki için her fırıldağı çevirenler, her duruma müsait bilumum riyakârlar, nobranlar, mürailer, Babacan karakterliler yatacak yeriniz var mı acaba?

Yeryüzündeki tüm mazlumların umudu olan bu iktidar bir gün gidecekse muhalefet yüzünden değil sizin gibi varlıklarıyla milletle gönül köprülerini kemirenler yüzünden gidecek!

Allah sizi şu mübarek bayram gününün hürmetine ıslah etsin, Başkan Erdoğan'a da sabır versin.

