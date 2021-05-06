Bakıyorum da kimi AK Partililer oyunda oynaşta hâlâ. Düzelecek gibi de değiller. Nasıl desem,iliklerinekadar işlemiş.vegibi yerlerde belediye başkanlıklarınınkaybedilmesi"Ne oluyoruz?" dercesine irkilmelerine nedenolduysa da çok geçmeden o eski aymazlıklarınakaldıkları yerden aynen devam ettiler.üstadımız Osmanlı için "Aşkını kaybetti ve kaybetti" der.Bunlar kaybetmekten de beter şekilde "aşklarını"dönüştürdü. Artık iflah olmazlar!Aşkını / enerjisini kaybeden bu tipler çeperlere, çeperdekiler de merkeze çekilerek bir nevi altüst yaşanmadanolmaz.Makam - mevki, mal - mülkten başka tasası olmayan bu nobranlarla alınacak yol yoktur. Benden söylemesi.'ın milletle kurduğu gönül köprülerini yıkmaktan başka marifetleri de yok.Şu hale bakar mısınız:AK Parti'yi, yani bu beyefendilerin mensubu oldukları partiyiolarak itham ediyor, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor, gıkları çıkmıyor.Hepsinden geçtim, 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgalden kurtaran Erdoğan'a yapılan onca hakarete bunca sessizlik nedir?Bize gelince nasıl da aslan kesilmişlerdi.Sağ olsunlar, 15 Temmuz'un ardından yapılan gösteriler için neden bir söz, bir marş, bir slogan üretilmedi dedim diye (Davutoğlu ekibinin de tazyikiyle) günlerce linç etmişlerdi.

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Mademki Erdoğan'ı devirmek için her yolu deneyecekleriniraporundan'ın malum açıklamasına kadar net bir şekilde ortaya koydular, AK Partililer hem dirayetli hem de ferasetli olmak zorundadırlar.Algılarla yönetilen dünyada haklı olmaları hiçbir şeyi değiştirmez.Mesela,türbe yürüyüşü veya HDP ziyareti ön soruşturmaya konu edilmesi sonuç ne olursa olsun, "şüyuu vukuundan beter" bir durumdur.Siz istediğiniz kadar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı şikâyete bağlı rutin bir işlem olduğunu, buna da bilmem kaç sayılı kanun gereğince onay verildiğini anlatın, sonuç değişmez.İBB Başkanı nerde nasıl yürürse yürüsün, isterse amuda kalkıp yürüsün bize ne? Hatta siyasi görüşünden de bize ne?İstanbul'a hizmet etsin diye seçildi, polemik yapsın diye değil. Laf ve heykelin dışında sadra şifa tek bir icraatı var mı?İBB Başkanı'nı icraatın dışındaki herhangi bir konu üzerinden sorgulamak, ona hayat öpücüğü vermektir.Görebildiğim kadarıyla kendisi de bu durumdan gayet memnun. Baksanıza ağzı kulaklarında.

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Bu köşecikte geçenlerde, "İçki yasaklanıyor / laiklik elden gidiyor" diyen endişeli modernler ile "28 Şubat'tan daha beter / din elden gidiyor" diyen endişeli muhafazakârlarörtüşüyorlar demiştim."Yaratıcı yıkıcılık" gereği her iki kesimi duyarlıkları üzerinden "avlamaya" devam edecekler.Maksat, Erdoğan'ın devrilmesi için sosyolojik hazırlık yapmak.Endişeli modernlermuhabbeti üzerinden konsolide edilirken, endişeli muhafazakârlar damuhabbeti üzerinden konsolide edilmeye çalışıldı.Maalesef istediklerini de elde ettiler.Siz polis uyardı ama dinlemediler deseniz ne fayda, elde ettikleri o görüntüleri hep kullanacaklardır.Oysa yapılması gereken her şeyden evvel suhuletle hareket ederek ilgili caminin önüne medya vasıtasıyla (gerekirse canlı yayınla) ilahiyatçıların görüşünü halkla paylaşmak, "nafile ibadet" yüzünden bir kişinin dahi pandemiden ölmesinin vebalini anlatarak kamuoyunu iyice aydınlatmaktı. Ardından da adabınca müdahale etmekti.Şuncağızı unutmayın:Algı tuzağına düşerseniz "organize kötülerin" ekmeğine yağ sürmüş olursunuz.