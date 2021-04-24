Genel Merkez’de 69

Genel Başkanları önceki haftaya nazaran oldukça keyifsizdi. Konuşmasını bitirirken, "Arkadaşlar" dedi, "128 milyar doları iyi bulduk ama böyle giderse elimizde patlayacak!.."

Engin Özkoç boşta bulundu: "Nerde bulduk efendim?"

Genel Başkanları, "Neyi nerde bulduk Engin Bey?" diye çıkıştı.

"Efendim biraz önce 128 milyar doları bulduk dediniz ya onu diyorum..."

"O kadar doları kim kaybetti de biz bulacağız Engin Bey?! Kampanyamızdan bahsediyorum ben. O kadar doları TIR'a yüklesen TIR filosu olur..."

"Vay be! TIR'larla mı götürmüşler?"

"Neyi?"

"Dolarları..."

"Yahu doların bir yere gittiği yok... Yeter artık ama Engin Bey! Kendinizi biraz konuya verin..."

"Veriyorum efendim..."

Burnundan soluyarak "Nasıl veriyorsun?" dedi. "Geçen sefer de cumhurbaşkanı adayı olabilirim şeklindeki açıklamamı sordular sana. 'Dedi mi, öyle bir şey var mı?' diye şaaptın canlı yayında... Hiç insan genel başkanına bu kadar ilgisiz olur mu?.."

Engin Altay araya girdi: "Evet, çok yanlış oldu o!"

Engin Özkoç altta kalmadı: "Sen de Erdoğan'ın akıbeti Menderes gibi olmasın diyerek darbe söylemlerine neden oldun! Ben bir şey dedim mi?"

"Benim sözümü çarpıttılar ama!.."

Faik Öztrak araya girdi, "Bence de Menderes bahsi açmanız hiç doğru olmadı Sayın Altay. Adamlar Menderes'in idamından önceki '12 uçak dolusu altın nerede?' kampanyasını hatırlatarak, '128 milyar nerede?' sorumuzu kırmaya çalıştılar... Durduk yere malzeme verip de 128 milyar çalışmamıza gölge düşürmeyelim..."

Engin Altay aldı: "Siz o gölgeyi otel odalarında IMF'yle görüşerek çoktan verdiniz" dedi. "Adamlar sormaz mı, madem 128 milyar vardı, IMF'yle neyi görüşüyordunuz?"

"Ordan gittikten sonra, Kemal Derviş 1 milyar dolar IMF kredisi için Meclis'ten bir gecede 20 yasa çıkardı da derler... Kemal Derviş malumunuz ekonomi yönetiminde hepimizin üstadı... "

Genel Başkanları, "Böyle tartışarak bir yere varamayız" dedi. "Hepimiz çok dikkatli olmalıyız. İlhan Kesici'nin bir açıklaması bize ne kadar zarar verdi gördünüz. Herkes geçmiş tweet'lerini iyice kontrol etsin. Merkez Bankası tamtakır demişseniz, silin?"

Engin Özkoç merakla sordu: "Neden efendim?"

"Çünkü tamtakır olan kasadan 128 milyar dolar kaybolmaz. Kendi sorumuzu kırmayalım yani..."

Ekremci vekil, "Sayın Genel Başkanım" dedi, "İlhan Kesici '128 milyar dolar kaybolmaz, buharlaşmaz, her şey Merkez Bankası'nın verilerinde, merak eden bakar' demekle sorumuzu kıracağı kadar kırdı zaten. Daha önce de Fatih Sultan Mehmed tablosu sahte diyerek tablomuzu kırmıştı..."

Mansurcu vekil araya girdi: "Senin Ekrem'in de ondan aşağı kalmaz. 128 park yaptık diye aklı sıra espri yapıyor. İlhan Kesici sorumuzu kırmışsa, Ekrem Bey de sulandırıyor..." Genel Başkanları, "Lütfen gereksiz tartışmalarla zaman kaybetmeyelim, çözüm üretelim" dedi.

Özgür Özel, "128 milyar algısı çok yoruldu. Bir sonraki aşamaya geçmekte yarar var" dedi, "detaylar üretelim..."

"Nasıl detaylar?"

"128 milyarın 1 milyarını dağ evinde şöminede yaktılar. Bir filmde izlemiştim. Var böyle fanteziler..."

"Saçma. Hiç inandırıcı değil" dediler.

Engin Özkoç aldı: "128 milyarın 69 milyarını yorgan yastık yaptılar diyelim. Nasıl ki sütle banyo yapanlar var, bunlar da dolarları yorgan yastık yapmışlar deriz. Sonra da rahat uyuyor musunuz, vicdanınız rahat mı, millet aç aç deriz ..."

"Neden 69 da, 70 değil."

"İnandırıcı olsun diye..."

Ekremci vekil aldı: "128 milyarın 28 milyarını denize döktüler diyelim..."

Mansurcu vekil dalga geçti: "Domates mi bu; fiyat düşmesin diye denize dökülsün..."

Eşzamanlı 14. kattan telefon geldi. Genel Başkanları açtı, dinledi ve kapattı.

"Arkadaşlar" dedi, "sadece 128 milyar dolar nerede diye sormamızı istiyorlar. Asla şeyinizden detaylar üretmeyin diyorlar..."

Özgür Özel, "Keşke daha fazla söyleseydik" dedi, "128 milyar yerine örneğin 328 milyar dolar nerede deseydik..."

Faik Öztrak, "128 milyarı da biz bulmadık ki Cem Uzan buldu. Biz ordan yürüdük sadece..."

Engin Altay, "Ama Cem Uzan 130 milyar demişti..." dedi.

Genel Başkanları, "İnandırıcı olsun diye rakamı 128'e çektik" dedi gülerek, "ayrıntısına kadar hesaplamışız gibisinden..."

Hep birlikte güldüler.

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