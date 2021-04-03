Son günlerde "eski deliklerden yeni bakışlar" arzı endam etmeye başladı. Lakin "yeni" olan "ifade" biçimi. Yoksa "delik" de aynı kafa da!Eskiden dillerinden düşürmedikleriyerine sadecedemeye başladılar.Sizin anlayacağınız, zarf değişmiş fakat mazruf aynı.Dediklerinin hülasası şu: Tarikat veya dini cemaat mensupları yargıda ve'da cirit atıyorlar!Ne yapıyorlarmış peki?Mesela, bir "tarikatçı asker" yeşil takkeyle namaz kılmış, bir başka "tarikatçı" da sarık takarak cemaatle namaz kılmış. (Muhalif bir köşe yazarı arkadaşımızın birkaç gün evvelki müthiş "ifşası" bu!)Bir başkası da bir televizyon kanalında'nda Atatürk İlke ve İnkılapları dersinin kaldırıldığını söyledi. Gerçi daha sonra bunun yalan olduğu belgeyle kanıtlandı ama algı çoktan yerleşti.Algı şu:kapalı ama tarikatlaraaçık bir TSK inşa ediliyor!Bundan daha korkunçolabilir mi?dediği için beni daha öncehayal kırıklığına uğratan emekliHâkim Albay'un CHP'nin Halk TV adlıkanalında mahut koroya katılmasınaçok üzüldüm.İster istemez,'ın geçen yılPentagon için hazırladığı o hacimliraporu hatırladım.Türkiye'nin tekrar ABD yörüngesine oturması için kesin çare olarakişaret edildiği söz konusu raporda askeri okulların müfredatından muhalefetin konsolide edilmesine kadar birçok konuya değinilmişti.En ilginci de şu:Rapora göreS-400'leri almaklaTürkiye'yi ABD yörüngesindençıkarmakla kalmıyor, böylecedemokrasiyi de bitirmiş oluyordu.

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Yanlış anlaşılmasın: Hiçbir devlet kurumunda hiçbir tarikat veya cemaatin "otonom yapı" kurmasına izin verilemez.Lakin, sonuç itibarıyla "tarikat" dediğiniz de "yoldur". Allah'a giden yollar da sonsuzdur;'den'a kadar!'nda nasıl kigibi "sarıklı mücahitler" vardı, 15 Temmuz direnişinde de'danya kadar bu ülkenin tarikatları/cemaatleri vardı.Karıştırmayın: FETÖ "ABD tarikatıdır".Şayet FETÖ'yü tasavvufi bir tarikat veya dini bir cemaat sanıyorsanız FETÖ'den hiçbir şey anlamamışsınız demektir.

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Çok sinsi bir mekanizma var.FETÖ her fırsattabugün kendilerini tasfiye ettiği gibi tüm cemaat ve tarikatları da tasfiye edeceğini fasılasız bir şekilde muhafazakâr mahallede propaganda ediyor.deErdoğan ve AK Parti'nin tüm cemaat ve tarikatlara devletin en hassas kurumlarını açtığını söylüyor.FETÖ ve kalplerinde hastalık bulunan malum eşhas, Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin artıkolduğunu sinsi bir şekilde muhafazakâr kesime zerk etmeye çalışırken, seküler muhalifler deolduğunu vesağda solda yazıyor, anlatıyorlar.İşin tuhaf yanı şu:"Dini cemaat ve tarikatlara baskı var" tezviriyle dindar çevrelereyaygarası yapan nevzuhur muhafazakârlarla bu "seküler muhalifler" Erdoğan karşıtlığında örtüşüyorlar.Nasıl bir proje, nasıl bir ittifaktır bu?Biden ittifakı mı desem, yıkım ittifakı mı bilmem ki.