Dolar yükselince sosyal medyada adeta sevinç çığlığı atarcasına "Dolar olmuş..." diye hemen şakıyorsun!Hayır, "Dolar düşerken ağzını neden hiç açmadın?" diyecek değilim. (Kış kışlığını, muhalif de "muhalifliğini" yapacak. "Dolar düştü" diyecek değil ya!)Lakin...Faiz yükselince de "Faiz olmuş yüzde bilmem kaç" diye yeri göğü inletmen gerekmez miydi? Madem her halükârda "muhaliflik" yapmayı matah bir şey bellemişsin, bundan iyi malzeme mi olur?Her şeyden evvel faiz yükseldiğinde yatırım olmaz, yatırım olmayınca da işsizlik alır başını gider.Bu da tam aradığın şey değil mi sayın muhalif? Nasıl ki dolar yükseldiğinde seviniyorsun buna da sevin işte!İktidara gelmek için ekonominin tastamam iflas etmesine umut bağlamışsın ya daha ne!Hayır yani, faiz yükseldiğinde yaygara koparacağına neden suspus kesiliyorsun?Sonra dadiyenleri istiskal ediyorsun!..Elbette lobi falan değilsin. Ya "faizci" çevrelerin düdüğünü çalarak nemalanıyorsun ya da "muhaliflik" belasına mahut çevrelerin kullanışlı aptallığını yapıyorsun.Her daim dolar yükselince yaygara kopartıyor, faiz yükselince sessizliğe gömülüyorsun. Bu özelliğinde çok istikrarlısın, dün ne diyorsun bugün de onu diyorsun.öyle mi ya!Daha birkaç gün evveldemiş,dahil birçok insanıheyecanlandırmıştı. Dün de kalktıCumhurbaşkanlığı makamınadiyerek hakaret etti.Anlaşılan o kiöncelikle kendisiyle "helalleşmesi / barışması" lazım.

***

Ne yazık ki Türkiye'de hemen her konu Hollanda maçı oynanırken arzı endam edentartışması modunda yürüyor.Halbuki, ekonomi gibi konular hiçbir şekilde "kamplaşmayı / kutuplaşmayı" kaldırmaz.Hakikati birlikte arayacağız. Birbirimizi her zamankinden daha çok dinleyeceğiz. Bu ülke hepimizin.Faiz yükselterek belirli bir süre kuru düşürebilirsin ama bunun sonu yoktur, sarmala girersin. Sonuçta kur yükselmeye devam eder, faizi yükseltmekle kalırsın. Şuncacık şeyi bilmek için de ekonomist olmaya gerek yok.İstikrar, güven / öngörülebilirlik şart. Yatırımcı her şeyden önce buna bakar. Büyüme hızımızı sürdürecek yeni yatırımların finansmanı için de yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var.Ekonomik reform paketinde başta tasarruf tedbirleri olarak bütün bunlar var. Yapılması gereken bu paketi behemehal uygulamak, en ufak savurganlığa taviz vermemektir.

***

Dünyayla rekabet edebilmemiz için yüksek teknoloji mamulü ihracata geçmemiz gerektiği hepinizin malumu.Dün hayal dahi edilmeyecek güzel gelişmeler de yok değil. Star'daki köşesindegeçen gün "İngiltere, SİHA satın almak için Türkiye'nin kapısını çalmış. Sırada Almanlar da varmış!.." diye yazdı.Savunma sanayimizdeki gelişmeler yarınlarımız için müthiş güven veriyor. Bunu her alana yaymamız lazım.Fakat muhalefet güven ortamına katkı sunmak yerine sürekli "bozgunculukla" meşgul.Sonuna kadar eleştiri yapacaklar elbette, iktidar da bu eleştirilerden azami istifade edecek. Gelgelelim, yabancı yatırımcıyadiye çağrı yapan muhalefet de dünyanın hiçbir yerinde yok.Faiz yükselince suspus kesilen bu kafa "Dolar yükseldi" deyince, (15 Temmuz'a tiyatro tesmiye etmelerinden mülhem) "Dolar yükselmiyor, tiyatro yapıyor" diyesim geliyor.