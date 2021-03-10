CHP'liler "Bizi Batı'dan uzaklaştırıyor, Ortadoğu bataklığına bulaştırıyor" diyerek AK Parti'yi eleştirince, dönemin AK Partili dışişleri bakanıTemmuz 2014'te şöyle cevap vermişti: "Anamuhalefet partisi lideri ve birileri bataklık diyorlar, insanlığı aydınlatan Hira mağarasının olduğu Orta Doğu'ya bataklık dedirtmeyeceğiz..."Bununla da kalmamış, alkışlarla kesilen söz konusu konuşmasında kaptırıp gitmişti:"Onlar Orta Doğu bataklığına bulaşmayalım diyecekler ama biz o bataklık dedikleri Şam'ı Şam-ı Şerif bilmişiz, o bataklık dedikleri Orta Doğu'daki Mekke'yi, Medine'yi Kâbe bilmişiz, o bataklık dedikleri Orta Doğu'daki Bağdat'ı kardeş bilmişiz, o bataklık dedikleri Kerkük'ü aziz bilmişiz... Orta Doğu bataklık değil, insanlığı ayağa kaldıran o aziz vahyin merkezidir..."Dün böyle konuşuyordu, ya şimdi?Türkiye aleyhtarı yayımlarıyla bilinen'ye geçen günbaşlıklı bir röportaj verdi.Yazık, gerçekten yazık!Bir "Erdoğan bizi Orta Doğu bataklığına sürüklüyor" demediği kalmış!..'ün veciz ifadesiyle, insan gerçekten hayret ediyor!

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Bakınız,üstadımız yıllarca cezaevinde yatmış, en son olarak dain "derhal infaz" emri verdiği "düşünce suçu" bir beraat nişanesi gibi boynundayken vefat etmişti.Lakin, hayatının hiçbir döneminde maruz bırakıldığı zulmü Batı'ya jurnal etmeye tenezzül etmemişti.Aynı şekilde, 5.5 yılı hücrede olmak üzere 7.5 yıl cezaevinde yatanda korkunç işkencelerden geçtiği haldene başvurmamıştı. Yıllar önce bunun nedenini kendisine sorduğumda, "Ülkemi kötü göstermemek için hiçbir zaman çektiğim işkencelerden bahsetmedim..." demişti.Peki Sayın Davutoğlu nasıl korkunç bir işkenceden geçti ki ülkesinin cumhurbaşkanını Yunan medyasına gammazlamak zorunda kaldı?Benim bildiğim çektiği tüm "işkence", başbakanlık görevinden "alınmasından" ibaretti.Yine de'ın sayesinde yaptığı başbakanlıkgörev süresi, merhum'ınkırk yıllık siyasi mücadele sonucundaelde ettiği başbakanlıktan daha uzunsürdü.

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Sayın Davutoğlu'na elbette düşman değilim, kızmıyorum da.'yle iş tuttuğu için "araziye" uyan öyle "sinsilere" muttali oldum ki artık kimseye kızamıyorum!..Üzülüyorum sadece...'na dışişleri bakanıyken yaptığı bir konuşmayı hatırlatmak istiyorum."Hayatımın bütün diğer zamanları terazinin bir kefesine konsa, bu mekânlarda geçirdiğim bir dakika, terazinin diğer kefesindeki her şeyden daha ağır basar" dediği mekânlardan biri olan'da yıllar önce idrak ettiği geceyi söyle anlatmıştı:Hira'da geçirdiğin o gecenin hatırınalütfen kendine şunu sor Ahmet Hoca:"Bana ne oldu da tüm ömrümü mücadele etmekle geçirdiğimi söylediğim CHP'yle (Kılıçdaroğlu'nun ifadesiyle) yüzde 99 benzer hale geldim?.. Bana ne oldu da daha dün '' derken bugün müstevli medyasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gammazlar hale geldim?.."