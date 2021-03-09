Devleti yönetenler, milletin maslahatı için kimi zaman kendilerine zehir içmek gibi gelen kararları almak zorunda kalırlar.Zira mesele şahsi mesele değil, milletin istikbalidir.Devletlerin özellikle dış politikasıyla bireylerin "idealleri" çokluk örtüşmez. Her şeyden evvel bireylerin sırtında yumurta küfesi yoktur.Sorun şu ki: Devletekoymakta sorunyaşayanlar, zamanla devletiyegâne ideal haline getirirler.Halbuki, devletler reel politik gereği "mefkûrelerinden" taviz verebilir. Bu da gayet doğaldır.Fakat birey, ideal veya mefkûreden taviz verdi mi gevşeklik başlar. Gevşekliğin de sonu yoktur.

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Baştaolmak üzere devleti yönetenlerdekarşı direnen aziz milletimizde'daki darbeye karşıçıktı.Velhasıl,'nin darbeci bir katil olduğunu tüm dünyaya haykırdık...Lakin bize demokrasi hakkındaverenlerin, darbeci Sisi'yi kırmızı halılarla karşıladıklarını da gördük.Menfaatini put edinen dünyanın "vicdanına" artık ne söylesek nafile.Tamam, birey olarakhiç unutmayalım, darbecilerdenbir ömür yüz çevirelim ama aynı"duygusal" tavrı devletten sürgitbeklemek "gerçekçi" olmaz.Kaldı ki,'la hiçbir şekilde ilişki kurmamak, mahut darbenin mağduru Mısır'ın mazlum halkına hiçbir fayda sağlamaz.Gördük işte, bu halden sadece "fırsat kollayanlar" istifade etti; baştaveŞükür ki, Mısır, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'dekikonusundaki görüşlerinin kendi lehine olduğunu nihayet gördü.Bu vesileyle Yunanistan ile Mısır arasında niza başlarken, Türkiye ile Mısır yakınlaşmaya başladı.

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Dış politika dinamik olmak zorunda olduğu için şartlar değiştikçe çıkarlarımız doğrultusunda "revize" etmek gerekir.Mesela, ABD dün "stratejik müttefikimizdi" ya bugün?yaptırımlarından'nın Suriye kolu PYD/ YPG'yi binlerce TIR silahla donatmasına, Akdeniz'de malum tatbikatlardan'a silah yardımı yapmasına kadar nas��l bir "müttefik" olduğunu ortaya koydu.Yeni Ulusal Güvenlik Stratejilerinde kaderlerinin, kıyılarının ötesindeki "olaylara" bağlı olduğunu ilan ettiler. "Kıyılarının ötesi" belli ki Doğu Akdeniz'den güney sınırlarımıza kadar dayanıyor!Hiç öyle olmasaydı Yunanistan, Doğu Akdeniz'de bu kadar şımarık hareket eder miydi? Hiç öyle olmasaydı ABD, güney sınırlarımızdaki terör örgütüne binlerce TIR silah yardımı yapar mıydı?Türkiye bu tehdide karşı müttefikleriyle daha sağlam ilişkiler kurmalı. Dahası, Mısır örneğinde olduğu gibi müttefik halkasını genişletmenin yolunu bulmalıdır.Soru şudur:Her türlü bozgunculuğu yapmayacak mı?Yapacak elbette. Ayrıca, içerde de demokrasi maskelistratejisini sürdürecek.Biz de buna karşı "inşa edici akılla" cevap vereceğiz, başka çare yok.