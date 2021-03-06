12 Eylül öncesinin zorunlu seyahat tekliflerini hatırlayanlar bilirler. Ağabeylerimiz ağız dolusu haykırırlardı:"Faşistler" mi?.. Onların coğrafya seyahat biletleri indirimli tarifeden çoktan kesilmişti.Biz o vakitler mahalle aralarında top koşturuyorduk.Ekmek bıçağı ile topumuzu hacamat eden kahraman bakkal Rami amcaya büyük atlastan yer aramıştık:Gelgelelim, ne komünistlerin Moskova'ya gidecekleri vardı ne de Rami amcanın Mançurya'ya!Olsun, yine de acayip rahatlardık.

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mizahi bir hikâyesinde Fransız şair'in "ruh göçümü"nü ele alır."Ruh göçümü" bildiğiniz tenasüh inancının TDK'deki karşılığıdır: Ruhun bedenden bedene intikal etmesi, yaniEvet, batıl itikat, lakin kullanmasını bilirseniz batıl olduğu kadar da eğlencelidir., sümüklüböcek, kedi, köpek derken, on ikinci kez yeniden doğuşunun ardından yarış atı kılığındaki Baudelaire'i anlatır.üzerine bahse giren seyircileri suçlar. Suçlar suçlamasına ama iyisinden azarı işitir.için kazandığı parayı günümüzde kazanması şöyle dursun, şiirlerini basabileceği kâğıdı satın alması bile mümkün değildir, haline şükretmelidir. Hikâyenin sonunda huysuzluğu artan Baudelaire'in tepinmesine, çifte atmasına, kişnemesine aldırış edilmez ve ahırın kapısı yüzüne kapatılır...Zorunlu coğrafi seyahat dilekleri 12 Eylül öncesinde kaldığından,reenkarnasyonunu tahayyül etmek işe yarayabilir.Lakin Max Deauville'in Baudelaire'e reva gördüğünüreva görecek değiliz.Zira, Türk siyasetine yaptığını yeni hayatında hayvanların ona yapması maazallah mümkündür. Her şeyden evvel habire yalan söylemek hayvanların kimyasını bozar. Kaldı ki ot ve saman bulmak için onca yıl didindikten sonra hangi amaç uğruna yaşadığını bilmeden bir ikinci reenkarnasyon yolculuğuna çıkmasına sizi bilmem ama benim vicdanım elvermez.

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'ın demesine göre önceki hayatında ölmek zorunda olduğunu bilenolan insanoğlunu, herhangi bir ahırda tımarlanmış bir at olarak düşlemenin birçok sakıncası vardır. Mesela,aralarında görmeye tahammül edebilecek kadarçıngar çıkarması kuvvetle muhtemeldir.Şaşacaksınız ama kestirmeden söyleyeyim:ikinci hayatında papatya çiçeği olarak tahayyül ediyorum. Ama çiçekleri koparıldıkça hiç tükenmeyen bir papatya:Pardon,kim mi dediniz?Kim olacak,Yani...göre, Bitlis'te helikopter kazasında şehit düşen15 Temmuz işgal girişimine kahramanca direnmekleyapmış oluyordu!Ne diyelim, Allah ıslah etsin...Yıllar önce kaleme aldığım bir yazıdan öznesi değiştirilerek uyarlanmıştır.