Ermenistan'ın durduk yere Azerbaycan'a saldırmasının, Türkiye arasında fitne çıkarmaktan öte anlamı olmadığını dile getirmiştim."Fitne" dediğim...Her ne kadar'ın Batı'yla kurduğu ilişkiden rahatsız olsa da Rusya'nın Ermenistan'la güvenlik anlaşması (üsleri; askerleri falan) vardı. "" diskuruna sadece sözde değil özde de inanan Erdoğan Türkiye'si de Azerbaycan'a asla duyarsız kalamazdı.Hal böyle olunca, Rusya ve Türkiye bir şekilde kafa kafaya gelecekti.Hesap buydu...Şükür ki şükür tutmadı.'ın "Ermenistan'ın boyunu aşan bir teşebbüs" sözünden mülhem, "Boyunlarının ölçüsünü aldılar" diyebiliriz.O kadar ki...'ı Azerbaycan üzerinden Rusya ve Türkiye'nin arasını bozmaya teşvik eden Batılı malum güçler de kurtaramadı.Sonuçta parfümünden de oldu. (Azerbaycan yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler saatini, bilgisayarını, parfümünü çalmışlar ya onu diyorum.)Zavallı Paşinyan "dımdızlak" kalakaldı.Kendisini fiştekleyen Batılı güçler arasında yer alan'ya da "Anlaşmanın parametrelerini inceliyoruz ama kalıcı herhangi bir anlaşmada Ermenistan'ın çıkarları dikkate alınmalı" şeklinde beyhude açıklamalar yaparak Ermeni diasporasının gazını almak kaldı.

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Hülasa edecek olursak, Paşinyan'ın mahut saldırısı Rusya ile Türkiye arasında fitneye değil, ilişkinin daha da kuvvetlenmesine neden oldu.Azerbaycan Cumhurbaşkanı'in Türkiye ve Rusya'nın "ortak barış gücü" oluşturacağına dair açıklamasınıntarafından doğrulanmaması, dahası, Türk askerinin bulundurulması hususunda henüz anlaşmaya varılmadığını söylemesi bu gerçeği değiştirmez.Zira,Ve, Rusya da "" altında (sonuç itibariyle) bu zaferi koruma görevini üstlenmiştir.Bu aynı zamanda,ABD Başkanı olduğunda öncelikle Rusya ile Türkiye'nin arasını açacağını söyleyenlere de güzel bir cevap olmuştur.

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Şayet Rusya'da Putin yerineolsaydı veya Türkiye özellikle 15 Temmuzsonrası "" rotasına girmişolmasaydı "Dağlık Karabağ" özgürlüğünekavuşamazdı.Türkiye'de artık o eski "" yapısı yok.Eskiden MİT'in bile CIA'nın Türkiye masası gibi çalıştığını MİT Müsteşarıbir defasında şöyle anlatmıştı: "..."Anlaşılan o ki, MİT mensupları CIA'nın "onayından" geçerdi.Mesela, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'nun dayısı'yı MİT'e yerleştiren CIA ajanı'dı.Enver Altaylı dedim de aklıma geldi.Tutuklu yargılandığı FETÖ davasının geçen günkü duruşmasında, FETÖ'nün Fetullah'tan sonra gelen ikinci elebaşı Mustafa Özcan'ı tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine şunları söyledi: "Ben de değerli devlet büyüklerimizden'ı ve eski cumhurbaşkanımız'ü elbette suçlamak istemiyorum...Ama bu nedir birader, insan sevgilisiyle bile bu sıklıkla görüşmez!