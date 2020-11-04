"İtiraf edeyim ki gördüğüm o çok mütevazı, çok saygılı, her sözünü tartarak konuşan insanın böyle bir terör örgütüne liderlik yapabileceğini o tarihlerde hiç aklımdan geçirmedim..."Başbakanlığı döneminde yüz yüze görüştüğühakkında merhumböyle demişti.Fakat o dönemde de "mesafesini" korumuş,gibi "duygusal" bir ilişki kurmamıştı.Hatta, dönemin Ankara Emniyet MüdürüFETÖ kadrolarına yönelik operasyon yapmak istediğinde, "Ecevit bu konuda hassastır, bu soruşturma sağlıklı yürümez, siyaset olarak da bize zarar verir..." demişti.Mesut Yılmaz'ın endişesi, Ecevit'in (sırf bu yüzden) hükümeti bozma ihtimaliydi.Ecevit, evet, "hassastı."O kadar ki Fetullah Gülen ona "" olacağını söylemişti. (Mütevazı rolleri keserken bile kendisini gördüğü makama bakın!)"Rahmetli Ecevit, Gülen hareketine sempatisini gizlemezdi" demişti Mesut Yılmaz, "MGK'da cemaatler meselesi gündeme geldiğinde 'Tüm cemaatleri aynı kefeye koymamak lazım, bunların içinde Türkiye'yi yurtdışında tanıtan, Türkçe'yi yaygınlaştırmak için çalışan, eğitim hizmeti sağlayanlar var' diye konuştuğunu hatırlıyorum. Rahmetli Ecevit'in laiklik konusundaki hassasiyeti herkesin malumudur. Eminim ki bugün hayatta olsaydı ve 15 Temmuz'u yaşasaydı o da Sayın Cumhurbaşkanımız gibi 'Ben bu örgütü böyle bilmiyordum, hata yapmışım' derdi. (3. 10. 2016, Hürriyet)Bence de öyle derdi.FETÖ'ye karşı mücadele edenleri itibarsızlaştırmak için arşiv fareliği yapanda devreye girmekte hiç gecikmezlerdi.Çünkü dertleri FETÖ değil, FETÖ'yle mücadele edenlerdir...Sevgiliyazmıştı; CHP hiçbir dönemde FETÖ'ye karşı çıkmadı.hariç.O da hepten CHP'li değildi zaten; 20 ve 21. dönemlerde DYP'den milletvekilliği yapmıştı.

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Malumunuz, AK Parti ve MHP'deki FETÖ'nün "siyasi ayakları" müstakil parti kurdular.Bunlardan biri "deşifre" oldu.itiraf ve ifşaatlarıyla ipliklerini pazaraçıkardı.ve diğerinin (Davutoğlu) partileri de FETÖ'nün'dan nefret ihtiyacını karşılamak için matine - suare "hizmet" veriyorlar.FETÖ'nün kaset kumpasıyla CHP Genel Başkanlığı'na çöken'nun "Dostlarımızla iktidar olacağız" dediği partiler bunlar.Bir de gizli ortaklarıvar.Hiç duydunuz mu bunların 15 Temmuz ve sonrasında (koltuklarında oturdukları Meclis'i bombalayan) FETÖ karşıtı tek cümlelerini?

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Fetullah'ın "" dediği'dan AtasoyMüftüoğlu'na,'ndankadar birçok yazarçizer, kanaatönderi, sivil toplum örgütü vesaire "Cemaat"olarak kamufle oldukları dönemde bileFETÖ'ye karşı çıkmışlardı.(aklımda kaldığı kadarıyla) 2007'de, "Fethullah Gülen'le aynı dinden değilim" demişti.Rahmetlide Afrika'daki okullarını gezip görmüş, yakın çevresinde yer alan bizlere (mealen) "Türk okullarıyla alakası yok, CIA'ya eleman yetiştirme okulları..." demişti.Lakin bunu yazmadı, her daim onlardan uzak durmakla yetindi.Bizler de adımlarımızı'a uydurmuştuk.Şükür ki şükür adımlarımızı uydurduğumuz lider önce FETÖ'yü deşifre etti sonra da tüm tuzaklarını başlarına geçirdi.Haliyle kinleri, nefretleri çok büyük. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok.Lakin,huzursuzluğunu anlamak gerçekten çok zor."Cemaat" kamuflajı altındayken karşı çıktıklarını iddia ettikleri örgüte FETÖ olarak tastamam deşifre edildiği günden beri sahip çıkıyorlar. Ya da FETÖ'yle kim mücadele ediyorsa itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar.Sosyopatlık değilse nedir bu?