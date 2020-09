Hedef belli

Ermenistan'ı (en hafif deyimle) "fiştekleyenlerin" bir taşla kuş sürüsü vurmayı hedefledikleri besbelli.

Zamanlaması da gayet manidar!..

Küresel bozgunculara karşı hem güney sınırımızda hem de Doğu Akdeniz'de vatanımızı savunduğumuz bir dönemde gerçekleşen çok sinsi bir "hamle" bu!

Takdir edersiniz ki böylesi bir "hamle" Ermenistan'ın harcı olamaz.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi nerden bakarsanız bakın, "Ermenistan'ın boyunu aşan bir teşebbüs..."

Peki, Ermenistan'ı Türkiye'ye saldırtan kim?

Her şeyden evvel, Azerbaycan'a saldırının Türkiye'ye saldırı anlamına geldiğini, Türkiye'nin de buna kayıtsız kalmayacağını çok iyi bilen bir "güçtür" bu.

Pardon, Rusya mı dediniz?

Hadi bir an için "evet, Rusya" diyelim.

Zaten Rusya "olağan şüpheli" değil mi? Hem Türkiye ile Libya ve Suriye'de ihtilaf halinde vesaire.

Rusya, Doğu Akdeniz'deki "küresel ittifaka" karşı direnen Türkiye'nin daha fazla kendisine "ram olma" ihtimalini hesaba katmış olabilir.

Lakin, Soğuk Savaş sonrası şekillenmekte olan dünya sisteminde Türkiye'yi karşısına almayı da istemez.

Kaldı ki...

Ukrayna ve Gürcistan örneklerini yaşayan Putin Rusya'sının Ermenistan yönetiminin ABD ve Fransa'yla kurduğu ilişkiden rahatsız olduğu biliniyor.

Tamam, Rusya'nın Ermenistan'da askeri varlığı, üsleri falan var. Dahası, güvenlik anlaşması var aralarında.

Fakat, "Hadi bakalım o çok güvendiğin güçler gelsin seni kurtarsın" da diyebilir Ermenistan'a.

Yanlış anlaşılmasın...

Rusya bu olası tavrını Ermenistan'ı hepten Batı'nın kucağına itecek boyutta sergilemez.

Havuç sopa taktiğini uygular. PYD'ye büro açma izni verecek kadar oportünist bir ülkenin Ermenistan'a sırtını döneceğine kimse ihtimal vermez.

Sonuç itibariyle...

Ermenistan'ın taşeronluk yaptığı mahut "hamle" Türkiye - Rusya ilişkilerini hedef alıyor.

Müstevlilerin manipüle telaşı bunun göstergesi...

Deutsche Welle, "Ermenistan'a Rus silahları sevk edildiğini de görüyoruz" diyor.

Olasılık sosuna bandırdıkları beklentileri de şöyle: "Türkiye ve Rusya, geçen yıllarda olduğundan daha fazla ihtilafa dahil olabilirler..."

The Guardian da "Suriyeli isyancı savaşçılar, Türkiye'nin hırsı nedeniyle Azerbaycan'a gönderilmeye hazırlanıyor..." diyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün hık demiş burnundan düşmüş gibi değil mi?

