üzerinden ürettiğin saçma sapan tartışmalardan usandık be kardeşim.Ne zaman günümüze geleceksin, ne zaman?Bugün 2. Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Elan ön cephede'ımız var.Söyle şimdi, bu savaşın neresindesin?" diskuruetrafında "direniş cephesi"konsolide olduğundanberi "Atatürk tartışmaları"vizyondan inmiyor!Haliyle, FETÖ başta olmak üzere tümzevkten dört köşe!Bak kardeşim...Müstevlilerin taşeronlarına mesafe koyamadıktan, Mavi Vatan'a duyarlık göstermedikten sonra her gün Atatürk heykeli açsan ne olur!Dahası,'a "tiyatro" dedikten sonra Atatürkçü olsan ne olur olmasan ne olur!Aynı şekilde...Emperyalizme karşı çıkmadıktan sonra muhafazakar veya İmam Hatipli olsan ne olur olmasan ne olur!

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Olanca taşeronlarıyla birlikte müstevlilerin bu ülkede düşman bellediği kim, dost bellediği kim?Hiçbir şey muamma değil.'ın son raporu da ortada,'ın malum konuşması da!Bunlardan hiçbir şey söktüremiyorsan, müstevli taşeronlarının hallerine / söylemlerine bak.vehangi ittifaka umut bağlamış, hangi ittifaka ölümüne düşman, görmüyor musun?Her şey ayan beyan ortada."Atatürk müstevlileri kovdu, vatanı kurtardı" diyorsun. İyi güzel tamam da bugün o müstevliler seni neden seviyor, ona cevap versene!"Düşmanın seni seviyorsa sende bir puştluk var demektir" demişti, unutma!Ne zaman sıkışsan, "Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanı" mavalına sardırıyorsun.Biraz olsun kendini güncellesene!BOP Eş Başkanı lakırdısını hepinizden önce dolaşıma sokan "yurtsever muhalifler" kendilerini güncellediler. "Amerika bugün Erdoğan'a karşı, biz de ABD emperyalizmine karşı onun yanındayız..." diyorlar.Hem usandık be kardeşim; ne vakit sıkışsanız kendinizi böyle sağa sola atmanızdan!Daha önce söylemiştim, yineleyeyim: Biri sana yanlış yoldasın dediğinde, "Sen de vaktiyle yanlış yoldaydın" karşılığını vermekle, yanlış yolda olduğunu itiraf etmekle kalmıyorsun; aynı zamanda, muhatabının da doğru yolda olduğunu kabul ediyorsun demektir.Nasıl bir algı operasyonuyla malul hale gelmişsin ki şuncacık şeyin bile farkında değilsin!

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Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi için bir kısım algı operatörü telaş içinde, "" dedi. Hiç düşünmeden terennüm ettin.Bir kısım algı operatörü de "" dedi, bunu daanında ezberine aldın.Hadi, muhaliflik belasına zaten aranıyordun, şappadak zokayı yuttun.Peki ne zaman uyanıp da "Fransa da mı seçim yatırımı için uçak gemisiyle Akdeniz'de?" diye soracaksın?Bir de tutturmuşsun, AK Parti'nin "" politikaları yüzünden Türkiye bölgede yalnız kaldı diye.'ün dünkü köşesinde bu konuya ilişkin söylediklerine ilaveten hatırlatmak isterim:veadlı devletçikler İran'a da alabildiğine düşman.Ne yani,da mı İhvancı?..Usandık kardeşim saçma sapan ezberlerinizden, vallahi usandık.