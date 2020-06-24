Yapmayın efendiler!..

Bari sen şu konuya girmeseydin, zaten yeterince gerginlik var bir de futbolla uğraşmayalım diyenler olacak, adım gibi biliyorum.

Lakin ben de zaten yeni "gerginliklere" neden olacağını düşündüğüm "haksızlıklara" karşı çıkmak için bu yazıyı yazıyorum.

Zira yıllar yılı bitmeyecek öfke ve nefretlere gebe bir "gerginlik" bu!

Biliyorum, futboldan herkes anlar; taraftarlık da malumunuz rasyonalitenin bittiği yerde başlar.

Haliyle herkes taraftarı olduğu takımın haksızlığa uğratıldığını söyler.

Birçoğu da iddiasını hatırı sayılır bir yığın örnekle şappadak kanıtlayabilecek "donanıma" veya "futbol kültürüne" sahiptir.

Uzun lafın kısası: Taraftar hep haklıdır, hep kendi takımı haksızlığa uğratılmıştır, biliyorum.

Lakin şu da var:

"3 Büyükler" diye tesmiye edilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yıllar yılı kendi aralarında nerdeyse "dönüşümlü" olarak şampiyonluk sevinci yaşarken, 8 yıla (76'dan 84'e) tam 6 şampiyonluk sığdırarak adını "4. Büyük" olarak onların hizasına yazdıran Trabzonspor 84'ten beri, yani 36 yıldır bir kez olsun şampiyonluk sevincini yaşayamadı.

Yaşatmadılar!

Hep kursağında kaldı, hep kursağında bıraktılar.

Bunun nasıl bir travma olduğunu o takımı yıllar yılı izleyen biri olarak yakinen biliyorum. (Bu sezona adını veren kaptan Cemil Usta'yı ilk mektep yıllarında çıplak gözlerle kaç kez izledim, unuttum. Top geçer adam geçmezdi. Onun için rahmetlinin lakabı Dozer'di.)

Kendi tarlasından dünya çapında futbolcular yetiştiren bir kulüpten söz ediyoruz.

Onca yıl şampiyonluk sevinci yaşamadığı halde taraftarı artan takımdan...

Özkan Sümer "sevincimizi çaldılar" demişti...

Bu takımın milyonlarca taraftarı hiç değilse bu sezon sevincimiz çalınmasın, hayallerimize kimsecikler soğan doğramasın istiyor.

Çok şey mi istiyorlar?

Taraftarlar bize de soruyor:

Süper Lig'de 40 hakem var ve şimdiye değin oynanan 27 maçta Başakşehir'in tam 9 maçını aynı hakemin yönetmesi ne anlama geliyor diyorlar.

Bu sorularla biz muhatap oluyoruz, bu takımın sevinci ve hayalleri üzerine zar atan beyefendiler değil...

Galatasaray'a veya Fenerbahçe'ye bu sezon yapılan haksızlıklar da dahil her şey herkesin gözleri önünde oluyor.

Eski hakemlerimizden Erman Toroğlu haksızlığa maruz kalmasaydı Trabzonspor şimdi 11 puan farkla liderdi dedi.

Trabzonspor'un milyonlarca taraftarının yıllar yılı incinmiş gururunu daha fazla incitmeyin efendiler.

Bu insanların "hayallerinden" ellerinizi çekin.

Artık yeter!..

"Trabzonspor galip, geldi kemoterapiye güvenle gidebilirim" diyen gelinlik yaştaki genç kızların umutlarıyla oynamayın!

"Anne Trabzonspor'u şampiyon yapmayacaklar" diyerek gittiği cephede şehit düşen Mehmetçiğin hatırasından utanın!

Eren Bülbül'ümüzün tuttuğu takıma öz yurdunda parya muamelesi yapmaktan artık vazgeçin!

Ne istiyorlar bu insanlar sizden haklarının dışında?

Haram tek puanın peşinde hiçbir zaman olmadılar zaten.

Daha önce yazmıştım, yineleyeyim:

"Trabzonspor hak etmediği kupayı müzesine koyacağına şimdiye değin aldığı tüm kupaları Faroz'dan denize atacak olanların takımıdır..."

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