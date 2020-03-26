Bu öyle geçiştirilecek mevzu değil

Normal bir insan evladı yalanı yüzüne vurulduğunda utanır, "yer yarılsaydı da içine girseydim" falan der.

Bunlar öyle değil, zerre miskali mahcup olmuyorlar!

Yok hayır, duymazlıktan gelircesine gökyüzüne bakıp ıslık çalmıyorlar.

Bambaşka bir şey yapıyorlar.

Hem twitter marifetiyle yaymaya çalıştıkları yalanı kabul ediyorlar hem bu yalanlarını silmiyorlar hem de takdir bekliyorlar.

Nasıl mı oluyor?

CHP'li o İBB Başkanından "Kahramanın Yolculuğu" üreten elemanın yaptığı gibi.

Hayır, münferit değil bu.

Yine bunların partisinde genel sekreterlik düzeyine kadar ulaşmış olan düz milletvekili bir dostumuz (Gürsel Tekin) "Saray'ın Van Kayyumu ilk iş Atatürk resmini indiriyor, Erdoğan resmini astırıyor..." şeklinde bir yalan ortaya atmıştı. Maksadı, "Atatürkçü sosyolojiyi" PKKHDP'yle yaptıkları ittifaka alıştırmaktı. Ne ki, Van Valisi hiç vakit kaybetmeden Gürsel Tekin'i arayıp Atatürk'ün fotoğrafının yerinde durduğunu söylemişti. Hülasa, yalanını yüzüne vurmuştu.

Gürsel Tekin ne mi yapmış? Hem üzüldüğünü söyleyerek yalanını kabul etmiş hem de o pespaye yalanları içeren tweetlerini silmemişti.

Nihayetinde kirli bir siyasettir der geçersiniz. Hatta Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye karşı duydukları nevrotik rahatsızlığın boyutlarını görür, bir parça da acırsınız.

Gelgelelim....

Sorun çok daha derinlerdeymiş.

Meğer bunlar İstiklal Marşı'mızdan rahatsızlar. Yoksa Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ne diye "Tek dişi kalmış canavarlar kendi milletlerini canavar gibi koruyor..." desin?

Bu "alegori" fecaati, müstevlilerle ruh ikizi olmanın yansıması değilse nedir?

"Tek dişi kalmış canavar" ifadesinden müstevlilerin rahatsız olmaları gayet normaldir, CHP'nin Grup Başkanvekiline ne oluyor?

Neyin bir asırlık acısıdır bu?

İstiklal Marşı'mızdan rahatsız olmak Türkiye Cumhuriyeti'nden rahatsız olmaktır.

Zira, İstiklal Marşı Meclis'te alkışlarla kabul edildikten (12 Mart 1921) sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Dün bu köşecikte bunları dile getirmeye çalışmıştım. Ne kadar üzerinde dursak azdır.

Zira bu herhangi bir düşünce tartışması değildir.

Mevzubahis olan İstiklal Marşı'mız, yani vatandır.

CHP Grup Başkanvekilinin rahatsızlığı münferit değildir.

28 Şubat döneminde bir Paşa da sanki "ezan" ve "cennet" suç unsuruymuş gibi, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'mızın içine "Hakk, ezan, cennet ve iman gibi sözcüklerini ustalıkla yerleştirdiğini" söylemişti.

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