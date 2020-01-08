Hangisi Faik hangisi Portakal belli değil

CHP'nin tuhaf bir sözcüsü var. Hani şu "hükümet IMF ile görüşüyor" diye yaygara yapıp da IMF'yle otel odasında yakalanan şahıs.

Adı gelsin kimdir derseniz, söyleyeyim: Faik Öztrak.

Hayır, "tuhaf "olması hem öyle deyip hem de gizli kapılar ardında böyle yapması değil.

CHP'nin tarz-ı siyaseti bu artık alıştık, tutarlılık veya dürüstlük aramıyoruz.

Nihayetinde, hem "Herkes Akdeniz'de neden bir biz yokuz" deyip hem de (Akdeniz'de olduğumuzu öğrendikten sonra) "Neden Akdeniz'de varız" demeye başlayan Kılıçdaroğlu'nun (namı diğer, Kumpas Adam) genel başkanı olduğu bir partiden söz ediyoruz.

Tuhaf olan şu:

Faik Öztrak sanki CHP sözcüsü değil de Yeni Samanyolu TV tesmiye ettiğim FOX TV'nin muhabiri gibi "çalışıyor."

Bir tek Portakal denen o algı operatörü, "Evet Faik şimdi sana bağlanıyoruz" demediği kalıyor.

Faik Öztrak haber veriyor, Portakal da yorum yapıyor.

Öyle ki yer değiştirseler kim CHP Sözcüsü kim Portakal anlayamazsınız. (E tabi muhteva bakımından, cismani bakımdan değil.)

Portakal da zaten haber bülteni falan sunmuyor, yorum yapmak için haberleri araçsallaştırıyor sadece.

Tevekkeli deyip durmuyorum; haber bülteni değil, manipülasyon pornosu.

Bu Portakal, Barış Pınarı Harekatı için "kafam karışık" demişti.

Harekat başarıya ulaşınca kafası daha da karışmış olacak ki Mehmetçiğin cephede açtığı Türk bayrağından rahatsız oldu.

Şimdi de (Libya hükümetinin daveti üzerine Meclis kararıyla Libya'ya asker göndermemiz üzerine) kafayı hepten bozdu.

O kadar ki, Türkiye'yi emperyalist olmakla itham etti.

Peki şaşıyor musunuz buna?

"PKK'ya teşekkür etmeliyiz" diyen bu algı operatörüne şaşıyorsanız, ben de size şaşarım.

Asıl şaşılması gereken şudur:

Bu Amerikan kanalının algı operatörü "muhalif" maskesi altında "Türkiye'ye muhalefet ederek" sosyolojiyi her akşam zehirliyor da kimseciklerin ruhu duymuyor!

Bir de sinsi ki olursa o kadar olur.

"Kanal İstanbul yapacağına onca işsiz var fabrika yap" diyerek Cumhurbaşkanı'na günlerdir adeta "racon" kesiyor.

Algı operatörü olduğu için on bini aşkın insanın Kanal İstanbul'da istihdam edileceğini özellikle karartıyor.

Madem böyle "kıyasları" seviyor kankası Ekrem Bey'e şuncağızı söylesin de görelim:

"Havai fişek israfı yapacağına veya popçulara o kadar konser parası vereceğine belediye kapısına koyduğun emekçilerin maaşını öde!"

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