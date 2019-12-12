AK Parti'den ayrılıp"particikler" kurma yolunagirince ister istemez bir"tartışma" yaşandı.Bu da gayet normal.Bir süre daha devam eder bu, hovunu alınca da kaybolur gider. Zira malum AKP'liler sahici bir sosyolojiye tekabül etmiyor.Şahsi çıkar için politika yapanların da kimsecikler avuruna zavuruna bakmaz, şappadak notunu verir.Hülasa edecek olursak..."Madem beni o makamdan aldın veya bana o makamı vermedin, o halde hesabını vereceksin!" yollu kin ve intikam hırsıyla hareket edenlere kimse kendini meze yaptırmak istemez.Elbette bu hırsı envaiçeşit kamuflajlarla gizlemeye çalışıyorlar /çalışacaklar.Ama beyhude, mızrak çuvala sığmaz.Çok zorlarlarsa da en fazla kendilerini iptizale uğratırlar. Yani, dahili ve harici bedhahların amacına hizmet ettikleri dımdızlak ortaya çıkar.

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. Fakat sevinçlerinibastırarak sinsice seyrediyorlar.AKP'lilere ilan-ı aşk edecekler ama AK Partili sosyolojiyi de kendi elleriyle konsolide etmekten çekiniyorlar.Kendileri çakal ya herkesi sersem sanıyorlar.Poker oynarken eline iyi kâğıt geçtiğinde sevinçten kuyruğunu sallayan o köpek misali kuyrukları kıpır kıpır, haberleri yok.Kuyrukları dediğim...tesmiye ettiğim FOX TV'den Halk TV'ye,gazetesinden Cumhuriyet'e kadarişte.Bir de AK Parti'nin AKP'lilerin temizlenmesini "" diyerek keyifle seyredenler var.Bunlar,15 Temmuzöncesi Erdoğan ve AKParti FETÖ'ye karşı kıyasıyamücadele ederken de"yiyin birbirinizi" diyerekseyretmişlerdi. (Sakın inkârakalkışmasınlar, arşivlerortada.)Lakin, hiç farkındadeğiller şimdi durum bambaşka.CHP'de "başkan" yarışı, Mansur Yavaş,arasında falan geçecekti artık(uymazsa Babacan) veda var.Görecekler kim kimi yiyor?Sevinçleri kursaklarında kalacak. AK Parti sırasını savdı, malum AKP'lilerle biraz da CHP uğraşacak.Sayın Gül öyleveyabiraderimizgibi oturduğu yerde durmaz.Her şey bir "" komutuna bakar.fakire sorarsa arkasını (partisini yani) kollasın. "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak" diye bir şey var.AKP'li Davutoğlu mu?Aklıma nedense'un Tarsus-Ninova hattında çalışanbir balinaya söylettikleri geldi: "Beneski denizciyim Tanrım.. Şimdiye kadarmidemden en ufak bir şikayetim olmadı. Ama İsrail"den bir yolcu daha binecek olursa beni başka bir hatta transfer etmeni istemek zorunda kalacağım..."AK Parti'de fitne çıkıyor diye sevinirken işin sonunda "balina" olmak da var.Nihayetinde 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oyların (yüzde 49,5) kendisine verildiğini iddia edebilen birinden bahsediyoruz.Bana öyle geliyor ki CHP adayı olarak "" yapsalar kesmez. CHP Genel Başkanı olmak ister.Bunlar da yetmez, CHP'yi ben kurdum der.Bununla da yetinmeyip, "" der mi, o konuda kesin bir şey diyemem.