OSMAN İMECE

Türkiye'de 18 milyondan fazla öğrenci ders başı yaparken, milyonlarca çocuk da bu yıl ilk kez okulla tanıştı. Yeni bir hayata adım atan çocuklar için heyecan, merak ve kaygı bir arada yaşanıyor. Çocuklar kadar ebeveynler de bu süreçten etkileniyor; özellikle anneler, sabah vedalaşmalarında sınıf kapısında kalmanın getirdiği duygusal zorlukları yoğun bir şekilde hissedebiliyor. Peki çocukların okula uyum süreci nasıl kolaylaştırılır, aileler nelere dikkat etmeli?

Okula uyumla ilgili merak edilenleri Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile konuştuk.

Okula ilk kez başlayacak çocuklarda en sık görülen durumun ayrılma kaygısı olduğunu belirten Peynirci, bunun yanı sıra yeni bir ortam ve yeni arkadaşlarla tanışmanın getirdiği sosyal kaygıların da oldukça yaygın olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca akademik hayata ilk kez adım atan çocukların belirsizlikten kaynaklanan stres yaşadığını da vurguluyor.

Ebeveynlerin bu süreçte en önemli sorumluluğunun kendi kaygılarını fark edip çocuğa yansıtmamak olduğunu belirten Peynirci,

"Kaygı bulaşıcıdır. Çocuk anne babasının gerginliğini hemen hisseder" diyor.

Çocuğun okula başlamadan önce okulu gezmesi, sınıfı görmesi ve öğretmeniyle tanışmasının güven duygusunu artırdığını da sözlerine ekliyor.

***

Evde okul hakkında olumlu konuşmalar yapılması da çocuğun sürece daha kolay uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Çocuğun okula uyumunu kolaylaştıracak pratik yöntemler arasında hikâyeler ve rutinler öne çıkıyor.



Nörpsikolog Peynirci'ye göre okulla ilgili hikâyeler anlatmak ya da kitaplar okumak, çocukların hayal dünyasına hitap ettiği için kaygıyı azaltıyor.

Ayrıca sabah vedalaşmalarını bir ritüel haline getirmek, örneğin küçük bir şarkı, alkış ya da aileden bir obje vermek, çocuğun kendini güvende hissetmesini yardımcı oluyor.



Duyguları küçümsemek yerine kabul etmek ise kritik: "'Korkacak bir şey yok' demek yerine,

'Bazen yeni bir yer korkutucu olabilir ama kısa sürede alışacaksın' demek çok daha sağlıklı" olur diyor Peynirci.

Ayrılma kaygısı yaşayan çocuklarda ebeveynlerin yaptığı en büyük hatalardan biri, çocuğu zorla sınıfa sokmak ya da duygularını küçümseyen cümleler kurmak. Bunun yerine duyguyu kabul edip yanında olmak, fakat vedalaşmayı uzatmamak gerekiyor.

Peynirci, "Kapıda dakikalarca beklemek kaygıyı artırır. Kısa, net ve güven veren bir ayrılık en doğrusudur" diyor.

***

Okulun ilk günlerinde ağlama, gitmek istememe gibi davranışların tamamen normal olduğunu vurgulayan Peynirci, bu sürecin genellikle birkaç hafta içinde hafiflediğini belirtiyor.

Ancak bu davranışlar uzun süre devam eder ve yemek, uyku gibi temel alışkanlıklarda bozulma yaşanırsa mutlaka uzman desteği alınması gerektiğini söylüyor.

Öğretmen–aile iş birliğinin önemine de dikkat çeken Peynirci, "Çocuk günün büyük kısmını öğretmeniyle geçirir.

Ebeveynin öğretmenle kurduğu olumlu ilişki çocuğun güven duygusunu doğrudan etkiler" diyor.

Evde öğretmen hakkında olumsuz konuşmanın adaptasyon sürecine ciddi zarar vereceğini de sözlerine ekliyor.

***

Sonuç olarak, okul uyumu yalnızca çocuğun değil, ebeveyn ve öğretmenin de iş birliği içinde yürütmesi gereken bir süreç.

Kaygıyı küçümsemek yerine kabul etmek, güven duygusunu pekiştirmek ve öğretmenle sağlıklı bir iletişim kurmak,

çocuğun yeni hayatına daha huzurlu bir şekilde adım atmasını sağlıyor.

osman.imece@ahaber.com.tr