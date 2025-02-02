OSMAN İMECE

Yenidoğan Çetesi Davası ile bir kez daha gündeme gelen özel hastaneler konusunda

Sağlık Bakanlığı önemli adımlar attı. Alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Herkes artık öyle kolayca özel hastane işletmesi açamayacak.

Kamu görevinden yasaklı kişiler özel hastanelerin ruhsatlarını devralamayacak.

Hastanelerin 24 saat ambulans bulundurması zorunlu olacak.

İşlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğu değerlendirilecek.

Devir işlemleri yasaklandı, özel hastane açmak isteyenlere ilave kriterler getirildi.





Peki yeni yönetmelikteki detaylar neler?



Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin yönetmeliğini kökten değiştiren bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun öncülüğünde hazırlanan ve Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, özel hastanelerde hizmet kalitesini artırmayı, denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.



Bu kapsamlı değişiklikler, sağlık sektöründe adeta bir devrim niteliği taşıyor.



Denetimler Artıyor.



Yeni düzenlemeyle birlikte özel hastanelerde yılda üç kez yapılan rutin denetimlerin kapsamı genişletildi.

Artık yalnızca kalite standartları değil, tıbbi faaliyetlerin içeriği de detaylı bir şekilde incelenecek.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan 20 bilimsel kurul, tedavi süreçlerinin uluslararası standartlara uygunluğunu denetleyecek.

Yenidoğan yoğun bakımından organ nakline, radyolojiden kardiyolojiye kadar pek çok alanda uzmanların yer aldığı bu kurullar, sağlık hizmetlerinin kalitesini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.





Fahiş Fiyatlara "Dur" Denilecek!



Özel hastanelerde uzun süredir şikâyet konusu olan fahiş fiyat uygulamalarına da yeni düzenlemeyle sıkı bir sınırlama getirildi. SGK tarafından belirlenen fiyatlar dışında hastalardan ek ücret talep edilmesi yasaklandı.

Bu sayede, özellikle acil durumlarda hastaların yüksek faturalarla karşılaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, özel hastanelerin SGK ile yapılan anlaşmalara uygun hareket etmesi zorunlu oldu.





Özel Hastanelere Ambulans Zorunluluğu da getirildi.

İlgili hastaneler 24 saat hizmet verecek ambulans servisine kayıtlı, denetlenebilir nakil ambulansı bulundurmak zorunda.

Yeni uygulama ile kayıt dışılığın engellenmesi ve vatandaşa erişilebilir sağlık hizmeti sunulması da amaçlanıyor.



Sağlıkta Yapay Zeka Dönemi



Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında yapay zeka destekli denetim mekanizmalarını devreye sokuyor. Bu sistem sayesinde, özel hastanelerdeki usulsüzlükler ve standart dışı uygulamalar anında tespit edilebilecek.

Böylelikle yapay zekanın sağladığı şeffaflık ve hız, hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının işini kolaylaştıracak.





Akreditasyon Zorunlu Hale Geliyor



Özel hastanelerin "Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü" tarafından akredite edilmesi artık zorunlu.

Bu kapsamda, sağlık hizmetleri, hasta deneyimi, acil durum yönetimi, performans ölçümü gibi 7 temel boyutta 244 kriter değerlendirilecek. Akreditasyon belgesi üç yıl geçerli olacak ve her yıl düzenli kontroller yapılacak. Bu uygulama, özel hastanelerin uluslararası standartlara uyum sağlamasını da kolaylaştıracak.



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30 Ocak'ta Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, vatandaşların özel hastanelerden aldıkları hizmetle ilgili geri bildirimde bulunmaları kolaylaştırıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile entegre çalışan karekodlu etiketler sayesinde, hastalar doğrudan bakanlığa şikayet veya önerilerini iletebilecek.



Sağlık Bakanlığı'nın özel hastanelerle ilgili getirdiği bu köklü değişiklikler, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmanın yanı sıra vatandaşların haklarını da güvence altına almayı hedefliyor.



Yapay zeka destekli denetimler, akreditasyon zorunluluğu ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi gibi adımlar, sağlık sektöründe yeni bir sayfa açıyor. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, vatandaşların özel hastanelere olan güveninin artması bekleniyor. Amaç sağlıkta kalite ve şeffaflık!