OSMAN İMECE

Su, yaşamın temel kaynağı.

İnsan vücudunun yaklaşık %60'ı neredeyse sudan oluşuyor.

Hücrelerden organlara kadar tüm sistemin sağlıklı çalışması için suya büyük ihtiyaç duyuyoruz.

Yeterli miktarda su tüketimi, genel sağlık durumumuzu iyileştirir, kilo kontrolünü kolaylaştırır ve hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor.

Ancak su içmenin miktarı, zamanı ve şekli de oldukça önemli.

Bu hafta, Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Diyetisyen Sevde Kahraman ile su içmenin sağlığa olan faydası ve zararını konuştuk. Su ile ilgili en çok merak edilen 10 soruya yanıt vermeye çalıştık.

Günde Ne Kadar Su İçilmeli?

Yetişkin bir bireyin günde 8-10 su bardağı su içmesi öneriliyor.

Su İçmek Kilo Vermeye Nasıl Yardımcı Oluyor?

• Su tüketimi metabolizmayı hızlandırarak enerji harcamasını artırır.

• Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler, bu da kilo kontrolünü kolaylaştırır.

• Su yerine içilen gazlı içecekler veya meyve suları fazla kalori alımına yol açarak kilo artışını tetikler.

Sabahları Aç Karnına Su İçmenin Faydaları Neler?

• Metabolizmayı aktif hale getirir.

• Gece boyu kaybedilen sıvıyı yerine koyar.

• Böbreklerin sağlıklı çalışmasını destekler.

• Kilo vermenize yardımcı olur

Çay, Kahve veya Meyve Suyu Su Yerine Geçer mi?

Kesinlikle hayır!

Çay ve kahve, kafein içerikleri nedeniyle idrar çıkışını artırarak vücudu daha fazla susuz bırakır.

Su ihtiyacı sadece su içilerek karşılanır.

Meyve suları ise yüksek şeker içeriğiyle su ihtiyacını karşılamaz, aksine susuzluğu derinleştirebilir.

Yetersiz Su Tüketiminin Belirtileri Neler?

• Koyu sarı idrar rengi

• Baş ağrısı

• Odaklanmada güçlük

• Ciltte kuruluk ve kabızlık

Fazla Su İçmek Zararlı mı?

Evet, günde yaklaşık 4 litreden fazla su içmek de zararlıdır. Vücutta damar içindeki sıvı ve elektrolit düzeylerini seyrelterek tansiyonda dengesizlik, bulantı, kas krampları, odaklanmada zorluk veya çok daha ciddi sorunlara yol açabilir.

Soğuk su mu, ılık su mu içmeliyiz, hangisi daha sağlıklı?

• Su, her formuyla sağlıklıdır.

• Ilık su: Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

• Soğuk su: Metabolizma hızını artırarak kilo vermeyi destekler.

Cildin sağlıklı görünmesi için suyun önemi nedir?

Yetişkin bir insan vücudunun yaklaşık %60'ı sudan ibarettir.

Cildimizin her zaman suya ihtiyacı vardır.

Su içmek cilt sağlığı için en etkili yaşlanma karşıtı yöntemdir.

Formül; yeterli su içmek, günde 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve yiyerek yeterli C vitamini almak.

Doğal olarak kolajen üretmek isteniyorsa bu 3 maddeye dikkat edilmelidir.

Ayrıca su içildiğinde cilt kuruluğu önlenir ve daha parlak bir cilt elde edilir.

Su tüketimi hangi hastalıkları önleyebilir?

Düzenli su tüketimi;

• Böbrek taşı oluşumunu önler.

• Böbrek hastalıklarına ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Gece Yatmadan Önce Su İçmek Faydalı mı?

Evet, vücudun gece boyu susuz kalmasını engeller. Ancak tam uyumadan önce içilen çok miktarda su idrara sık çıkışı tetikleyerek uyku kalitesini olumsuz etkiler.

Bu yüzden gün boyu su içmeyip akşam ve gece saatlerinde yoğun su içmek de uygun değildir.

Önemli olan su içmeyi gün içerisine yaymaktır.