OSMAN İMECE

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın hunharca katledilmesi, tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye ve yasa boğdu.

Küçük bir köyde yaşanan dehşet verici bu olay yalnızca bir çocuğun öldürülmesi değil;

Köydeki derin sessizlik; korku ve utanç duvarlarının da örüldüğü bir drama dönüştü.

21 Ağustos'ta kaybolan ve günlerce aranan Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında bulundu.

Olağan şüpheliler arasında maalesef minik kızın annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, abisi Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar bulunuyor.

Tutuklu bulunan şüpheliler için ilk dava duruşması 7 Kasım'da başladı.

Geceli gündüzlü 3 gün devam etti.

Davanın ilk gününden itibaren tanıklar ve sanıklar hep aynı cümleyi kullandı sorulan sorular karşısında.

"Görmedim, duymadım, hatırlamıyorum!"

Peki, bu sessizliğin ardında ne var, aile ve köylü neden susuyor?

Davanın ilk duruşmasında, Nevzat Bahtiyar'dan bir itiraf geldi.

Narin'i amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü ileri sürdü ve olayın "Narin'in uygunsuz bir ilişkiye tanık olması" sebebiyle gerçekleştiğini iddia etti.

Bu iddia karşısında tutuklu sanık amca Salim Güran hakkındaki suçlamaları reddetti,

"Yalan söylüyor. Çıksın, itiraf etsin," dedi.

Anne Yüksel Güran ise, kendisi hakkında ortaya atılan iddialara tepkisini

"Namusumuza dil uzatılıyor. Beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin." sözleriyle dile getirdi.

***

Aile içindeki bu derin sessizlik, olayın çözümünü giderek daha da karmaşık hale getiriyor.

Dava 3 gün boyunca uzun saatler sürdü. Tanıklar ve sanıklar tek tek dinlendi.

İlk gün sanıklar ikinci gün tanıklar dinlendi bir kez daha!

Delil olabilecek yeni videolar izlettirildi. Ancak Minik Narin'in katili kim hala net değil.

Küçük kızın ölümü, ardında kocaman bir soru işareti bıraktı.

Mahkemede kimse gerçeği söylemeye yanaşmadı.

Gerçeği kimin bildiği bile şimdilik muamma!

Görünüşte herkes sessiz, herkes suçsuz(!)

Bu sessizliğin altında, aile içindeki utanç, korku ve sadakat gibi karmaşık duygular da yatıyor olabilir. Suçlunun aileden birisi olabileceği ihtimali, diğer bireylerin kendilerini kapatmasına, gerçeği örtbas etme çabasına da yol açıyor olabilir.

Kimi koruyorlar? Kendi kanından birini koruma içgüdüsü mü, yoksa köyün küçük dünyasında namusu koruma kaygısı mı ağır basıyor? Bilmiyoruz…

Bu suskunluk, yalnızca bir çocuğun öldürülmesini değil; insanlığın vicdanını da örten karanlık bir perde gibi de duruyor. Acı, gerçekten çok acı bir durum.

Bir diğer soru ise, bu sessizliğin ardında toplumsal baskının rolü olabilir mi?

Küçük yerlerde, aileler için "namus" gibi kavramlar çok önemli.

Bireyler, toplumsal yargılardan korkup, doğruyu söylemekten de kaçabiliyorlar zaman zaman.

Narin'in öldürülmesi olayında da ailenin üstündeki bu toplumsal baskı, gerçeğin ortaya çıkmasını engelliyor olabilir.

Mahkeme salonunda bile, Narin'in annesiyle amcası arasındaki ilişki iddiası sorulduğunda, oğlu Enes Güran'ın "O benim annem. Bu şekilde sormanız çok kötü." demesi, toplumsal durumların aile içindeki konuşmaları nasıl bastırdığını da gözler önüne seriyor.

Ailenin içine kapanarak adaletten kaçmaya çalışması, ne Narin'in ruhunu huzura kavuşturur ne de toplumun vicdanını rahatlatır.

"Görmedim, Bilmiyorum, Hatırlamıyorum" diyerek örtbas edilmeye çalışılan bu cinayet, hem minik kızımız Narin'in ruhunu hem de Türk toplumunun ruhunu yaralıyor.

Narin'in ölümüyle örülen bu suskunluk duvarının ardında ne kadar sır saklanırsa saklansın, adaletin sesi eninde sonunda bu sessizliği aşacak inanıyorum buna.

Toplum olarak, bir çocuğun hayatının böylesine korkunç bir şekilde son bulmasına karşı duyarsız kalamayız.

Duyarsız kalırsak en başta Narin'e büyük adaletsizlik yapmış oluruz.

DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI 26 ARALIK'TA!

3 gün süren davanın ilk duruşmasında katilin kim olduğu, Narin'in neden öldürüldüğü maalesef ortaya çıkmadı.

Davanın İkinci duruşması 26 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Narin Güran'ın babası Arif Güran ise duruşmadan sonra ilk açıklamasını da pazar günü A Haber'e muhabirimiz Mehmet Geçgel'e yaptı.

Özel röportaj da baba Güran mahkeme salonunda yaşadıklarını anlattı.

"Nevzat Bahtiyar hariç herkes ağladı. Duruşma salonunda Nevzat robot gibiydi. Katil Nevzat Bahtiyar" diyerek Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu iddia etti.

Bakalım 26 Aralık'ta katilin kim olduğu ortaya çıkacak mı?