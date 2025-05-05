ÖMER ÜRÜNDÜL

Mourinho’nun iflası

Jose Mourinho'ya uzun süredir sürekli en ağır eleştirileri yazarım. Bunların içinde Fenerbahçe'nin kazandığı birçok karşılaşma da dahil. Eleştirilerimin odak noktası şu: "Dünyanın en önemli takımlarının hepsinde belli bir sistem ve kadro istikrarı var. O takımların sahaya çıkacak 11'lerini sakat ve cezalı yoksa hemen hemen ezbere bilebilirsiniz. Mourinho'nun sahaya çıkaracağı ne kadro belli ne de sistem belli. Bir 3'lü oynatıyor bir 4'lü. Dünkü maça bile 3'lü başladı. 4'lüye döndü, 3'lü bitirdi.

Bu, günümüz futbolunun istediği ilkelere tam zıt kutup teşkil eden anlayışla başarılı olmak mümkün değil. Fenerbahçe'nin dün yenildiği Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım; stoper de Masuaku, sol bekteki bütün sezon çok az görev almış genç Emrecan. İleride sol tarafta deneyimsiz genç Mustafa. Bir de üstelik takımın en büyük kozu Rafa Silva adeta sahada yok. Yani Fenerbahçe sadece cansiperane mücadele eden rakibi karşısında tek gol dahi atamadı. Sahanın yıldızı kaleci Mert Günok'tu. Talisca'nın frikiğindeki kurtarış maçın seyir zevki açısından en önemli anıydı. Ve de ciğeri parçalanana kadar mücadele eden Gedson. Fenerbahçe bu sezon İstanbul'da toplam 5 derbi oynadı. Bunlardan 3'ü kendi sahasında sonuç 4 mağlubiyet 1 beraberlik. Sadece bu tablo Mourinho'nun iflasını göstermektedir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a acil tavsiyem, istikrar düşüncesini bir kenara bırakıp gelecek seneki Mourinho ile devam kararını tekrar ciddi bir şekilde gözden geçirmesidir. Ayrıca hakem Yasin Kol'u çok beğendim.

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