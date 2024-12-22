ÖMER ÜRÜNDÜL

Nerede o eski Rafa Silva…

Tüpraş Stadı'nda futbol kalitesi düşük ama ligimizin genel görüntüsünün aksine tempolu, karşılıklı pres uygulanan bir maç izledik. Beşiktaş çok erken yediği golün travmasından rakip defansın büyük hatasıyla bir dakika içinde beraberliği sağlayınca kurtulmuş oldu. İlk yarı ve ikinci devre hep karşılıklı ataklarla geçti. Alanyaspor da katı bir savunma yapmadı, her kazandığı topta hücumu düşündü. Aslında bu Beşiktaş için pozisyon bulma açısından daha elverişli bir ortamdı. Ama ele geçen bazı önemli pozisyonlar değerlendirilemedi. Son 20 dakikada daha yoğun baskı kurdular. Bir iki de Alanya, tehlikeli kontratak geliştirdi. Beşiktaş, sıkıntılı bir döneminde mücadele açısında olumluydu. Ama hücum aksiyonları bilinçli değil, kopuk kopuktu. Her şeye rağmen takım savunması olumluydu. Çünkü etkili hücum girişimlerine karşı net bir pozisyon vermediler. Bana göre de en büyük sıkıntılarından bir tanesi kadroda kanat forvetlerinin olmayışıydı! Şimdi bir konu üzerinde durmak istiyorum. Medya tabii ki çok önemli güç. Doğal olarak tüm takım taraftarlarını da etk-i si altına alıyor. Ancak medyanın sayısız örneklerine rağmen çözemediği bir tek olay var: İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların yüzde doksanı kısa sürede fiziksel düşüşe giriyorlar. Dün bir gol attı, bir iki de klas hareket yaptı ama nerede Benfica'daki Rafa Silva, nerede sezon başındaki Rafa Silva!... Çok önemli bir santrfor Immobile de artık uykuya dalmış durumda.

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