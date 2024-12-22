22 Aralık 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Nerede o eski Rafa Silva…
ÖMER ÜRÜNDÜL
Nerede o eski Rafa Silva…

Nerede o eski Rafa Silva…

22.12.2024, Pazar
Tüpraş Stadı'nda futbol kalitesi düşük ama ligimizin genel görüntüsünün aksine tempolu, karşılıklı pres uygulanan bir maç izledik. Beşiktaş çok erken yediği golün travmasından rakip defansın büyük hatasıyla bir dakika içinde beraberliği sağlayınca kurtulmuş oldu. İlk yarı ve ikinci devre hep karşılıklı ataklarla geçti. Alanyaspor da katı bir savunma yapmadı, her kazandığı topta hücumu düşündü. Aslında bu Beşiktaş için pozisyon bulma açısından daha elverişli bir ortamdı. Ama ele geçen bazı önemli pozisyonlar değerlendirilemedi. Son 20 dakikada daha yoğun baskı kurdular. Bir iki de Alanya, tehlikeli kontratak geliştirdi. Beşiktaş, sıkıntılı bir döneminde mücadele açısında olumluydu. Ama hücum aksiyonları bilinçli değil, kopuk kopuktu. Her şeye rağmen takım savunması olumluydu. Çünkü etkili hücum girişimlerine karşı net bir pozisyon vermediler. Bana göre de en büyük sıkıntılarından bir tanesi kadroda kanat forvetlerinin olmayışıydı! Şimdi bir konu üzerinde durmak istiyorum. Medya tabii ki çok önemli güç. Doğal olarak tüm takım taraftarlarını da etk-i si altına alıyor. Ancak medyanın sayısız örneklerine rağmen çözemediği bir tek olay var: İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların yüzde doksanı kısa sürede fiziksel düşüşe giriyorlar. Dün bir gol attı, bir iki de klas hareket yaptı ama nerede Benfica'daki Rafa Silva, nerede sezon başındaki Rafa Silva!... Çok önemli bir santrfor Immobile de artık uykuya dalmış durumda.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Çabuk oyuncu yok! Koşan yok! 21.12.2024 Cumartesi
Nefesleri kesti 17.12.2024 Salı
En-Nesyri yedek bekletilmemeli 16.12.2024 Pazartesi
Kariyerine itirazım yok ama... 12.12.2024 Perşembe
Barış Alper ileri taşıdı, lokomotif oldu 09.12.2024 Pazartesi
F.Bahçe oyuna ağırlık koyamadı 08.12.2024 Pazar
Mourinho ilk yarıyı heba etti! 03.12.2024 Salı
Buruk, ilk 11’i ile harakiri yaptı 29.11.2024 Cuma
Maximin sakat olmasa Oğuz yedekti! 24.11.2024 Pazar
Maximin realist futbol oynadı 11.11.2024 Pazartesi
Daha Fazla Gör