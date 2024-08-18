ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe, baskıdan kurtulamadı

Deneyimli ve kariyerli teknik direktör Mourinho'nun dün gece ilk 11'de ve sonrasında yaptığı hataları anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. 3 gün önce Lille ile 120 dakika müthiş bir mücadele vermişsin, bilhassa İsmail ve Szymanski inanılmaz mücadeleleriyle ciddi fiziki tahribata uğramışlar. Üstelik büyük seyirci avantajına sahip bir takımla, aşırı sıcak ve nemde deplasman oynuyorsun. Ve maça fizik olarak hazır olmayan 4 forvetle başlıyorsun. Bütün yükü yine İsmail'le Szymanski çekiyor. Çok etkili rakibe geçiş oyunu şansı vermiyorsun ama üretemiyorsun da. Sonra sahneye En-Nesyri çıkıyor. Önce verdiği güzel pasla takımına penaltı kazandırıyor. Kısa süre sonra da kendisine has kafa vuruşlarından biriyle farkı ikiye çıkarıyor.

İkinci devrede ağır yükü taşıyan Szymanski ve İsmail'in de yorulmasıyla Göztepe baskı uygulamaya başladı. Ama farkı bire indiren gole kadar Mourinho oyuna müdahale etmedi. Sonradan iki hamle yaptı. Ama Fenerbahçe baskıdan kurtulamadı. Uzatmanın son dakikasında da skora denge geldi ve iki önemli puan kaybedildi.

Bunun dışındaki genel görüşlerim şöyle; En-Nesyri çok önemli bir santrfor. Önemli özelliklere sahip, fizik açıdan hazır hale gelince takımın en önemli silahı olur. Maximin de önemli bir kanat forveti. Ama etkili girişimlerini dün gece çok seyrek yapabildi, etkili değildi. Hakemin birtakım olaylar yaşanırken ikinci yarı oyunu başlatmaması lazımdı. Bu çok büyük bir hataydı. Bir kulüp başkanının saha içinde darp edilmesi gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Bu işler nereye gidiyor?

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