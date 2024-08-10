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ÖMER ÜRÜNDÜL
Galatasaray’da sıkıntılar var!

Galatasaray’da sıkıntılar var!

10.08.2024, Cumartesi
Sezonun başlangıç maçıydı ama geçen sezondan hiçbir farklılık görmedim. G.Saray yine müthiş taraftar baskısıyla alışılmış tek kale iç saha maçlarından birini sergiledi. İlk yarıda pozisyonlar buldu. Rakip, kalesine hiç gelmedi. İkinci devre ilginç başladı. G.Saray üst üste aynı pozisyonun içinde üç gol kaçırdı. Sonra da bir kontratakta skor dezavantajına düştü. Ondan sonra stres yükseldi, baskı devam etti. Teknik direktör Okan Buruk aynı geçen seneki gibi arkaya arkaya maceracı oyuncu değişikliklerine gitti. İşi iyice çorbaya çevirdi. Bu hatalı hamleler aslında rakibe elverişli bir ortam sağlıyordu. Ama Hatayspor'un kadro kalitesi bu ortamı değerlendirecek durumdan uzaktı. En sonunda üst üste gelen karambollerde Batshuayi galibiyet golünü son dakikalarda attı.Genel gözlemlerime gelince; takımda önemli sıkıntılar var. Ziyech ve İcardi her zamanki gibi güçsüz. İcardi kritik penaltıyı aldı ve golü attı. Bu tamamen rakip defansın hediyesiydi. Geçen sezon fizik gücüyle takımı sırtlayan Barış Alper, Almanya'da da ciddi enerji sarf edince doğal olarak eski performansını veremedi. Mertens de hazır değil. Peki bunları söyledikten sonra herhalde bir soru gelir, 'Galatasaray bu kadar sıkıntılar içinde nasıl rekor sayıda duran top kullandı ve karşılaşmayı kazandı?' diye. Bu da ligimizde büyük takımlar dışındaki kulüplerimizin kadro yetersizliğidir. Dün geceki hakem yönetimine gelince, ligin ilk maçı olmasına rağmen yine eski tablo ortadaydı. İnce ince büyük takım lehine takdir hakları kullanıldı.
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