ÖMER ÜRÜNDÜL

Rövanş hiç kolay olmayacak!

Fenerbahçe, dün gece çok sıkıntılı bir ilk yarı oynadı. Önce Oosterwolde'ye çarpıp ağlara giden şanssız golle erken skor dezavantajına düştü. Sonra da devre sonuna kadar oyunu domine eden tehlikeli ataklar geliştiren Lille idi. Livakovic'in 3 önemli kurtarışını gördük. Tutuk bir oyun sergileyen Fenerbahçe ise Dzeko ile bulduğu tek net pozisyonda kaleciyi geçemedi.

İkinci yarıya Fenerbahçe atak başladı. İlk yarının aksine oyunu karşı alana yıktılar. İkinci yarının ilk 10 dakikasında Maximin'le 3 defa üst üste gole yaklaşıldı. Bu arada risk alındığından zaman zaman da rakibin kontratak girişimleri vardı. Bunlardan birinde yine Livakovic başarılıydı. Sonra İrfan Can'ın mükemmel frikiğiyle skora denge geldi. Ama uzatma bölümünde yine birinciye benzer şanssız bir golle Lille avantajı kaptı.

Genel gözlemlerime gelince, esas sıkıntının kaynağı dün gece ileri üçlüydü. Tadic, Dzeko ve Maximin fizik olarak yetersizdiler. Ama bir parantez açayım, Maximin'in, güçlenince Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağı görüşündeyim. Szymanski beklenen performansını bir türlü veremiyor. Ağır yükü geri dörtlü ve İsmail çekti. Şöyle bir genel analiz yaparsak; Lille genç bir takım. Ama takım oyunu olarak Fenerbahçe'den daha iyi durumda. Fizik olarak da daha öndeler. Bu açıdan Kadıköy'deki rövanş çok zor olacak.

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