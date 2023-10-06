ÖMER ÜRÜNDÜL

9 kişilik rotasyon garanti maçta olur

Trnava'da futbol kalitesi vasatı aşmayan, mücadeleye dayalı bir futbol izledik. Fenerbahçe rotasyonlu kadrosuyla oyunu domine eden taraftı. Ancak maç eksiği olan ve birbirleriyle uyumları yeterli olmayan oyuncular bir arada olunca hücum girişimleri planlı programlı değildi. Kadro kapasitesi çok sınırlı olan Trnava, sadece mücadele ediyor ve iyi savunma yapmaya çalışıyordu. Bu yüzden üretkenlik sağlanamıyordu. İkinci yarıya İsmail Kartal aynı kadroyla başladı.

Pozisyon sıkıntısı çekilip, baskıya rağmen gol gelmeyince ve ani iki atakta kalede tehlike yaşanınca Fred ve Szymanski'yi oyuna aldı. Sonra da King kişisel gayretiyle takımını öne geçiren çok güzel bir gol attı. Ardından Fred'in sıfırdan "al-at" dediği topla farkı ikiye çıkardı. Basit bir hata sonucu Trnava farkı bire indirdi ama Fenerbahçe yine 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin 2 kulvarda da müthiş serisi dün yine devam etti. King, Crespo ve yenilen golde büyük hatasına rağmen Oosterwolde ilk 11'e göz kırpan 3 isimdi. King'in sakatlığı şanssızlık oldu. Beklentilerin altında kalanlar ise Kent, Batshuayi ve Zajc oldu. Şimdi gelelim benim İsmail Kartal'a olan eleştirime… Ben skora göre yorum yapmam. Her zaman kendime özgü teşhislerim vardır. 9 kişilik rotasyon sadece birinciliğin garantilendiği grubun son maçında yapılır. Dünyada grup aşamasında 2. maçta 9 rotasyon yapan bir teknik adam yok. Diğer bir düşüncem, Fred, Tadic ve Dzeko'yu fazla idareli kullanayım demek onların fizik gücünü düşürür.

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