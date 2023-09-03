ÖMER ÜRÜNDÜL

Okan Buruk, Tete’ye nasıl sabretti!

Galatasaray dün gece lig maçı değil idman maçı yaptı. Çok erken gelen skor avantajı ondan sonra kontrol kendisinde ama son derece düşük tempolu bir futbol izledik. Kornerlerden her topa Galatasaraylı futbolcular vurdu ama sonuç gelmedi. Bu arada bir iki tane tehlikeli Antep atakları gelişti. İkinci yarı yine aynı görüntüde başladı. Tek farklı skor avantajıyla Galatasaray biraz tedirgindi. Sonrasında sahneye İcardi çıktı. 64. dakikaya kadar adeta sahada yoktu. Bu dakikada Kerem'in hazırladığı pozisyonda tek vuruşla takımını rahatlattı. Hemen sonrasında da kendisine yapılan bir penaltıyla maçı tamamen bitiren golü attı. Sonuçta rahat bir oyunla 3 puan kazanıldı. Ama bir gerçek var ki Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Takımın dinamosu Torreira bile dün etkili değildi. Tete ve İcardi hiç defans yapmayınca, orta sahada da etkili pres olmayınca dar kadrolu lige kötü başlangıç yapan Gaziantep 2. golü yiyene kadar zaman zaman Galatasaray'ı zorladı. Bence sahanın en iyisi Kerem Aktürkoğlu'ydu. Başta Boey olmak üzere geri 4'lü görevini kusursuza yakın yaptı. Benim bir anlamadığım konu ise sürekli top kaybeden hiçbir önemli aksiyonda bulunamayan geriye de hiç yardım etmeyen Tete'ye, Okan Buruk nasıl 62 dakika sabretti. Gaziantep'i zor günler bekliyor. Öncelikle mutlaka transfer yapmaları lazım. Takıma katkı vermesi için transfer edilen önemli oyuncu Gradel ise adeta futbolu bırakmış bir görüntüdeydi. Sadece rakip futbolcularla şakalaştı.

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