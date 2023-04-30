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ÖMER ÜRÜNDÜL
Arda’yı çıkarması doğruydu

Arda’yı çıkarması doğruydu

30.04.2023, Pazar
Kritik karşılaşmaya Jesus yine garip bir takım tertibi ile başladı. Uzun süredir oynamayan Peres, maç eksiği olan Serdar Aziz ve her zaman baş ağrıtan üçlü defans. Ferdi aksiyonlarını aza indiren sol tarafta. Jesus sezon başından beri çift ön libero ile oynuyor. Elinde bu özeliklere sahip 6 oyuncu var ama dün gece ön libero özelliği olmayan İrfan Can sürpriz bir şekilde Arao'nun yanında ikinci ön libero. Buna takımın temel direği Valencia'nın erken ve şanssız sakatlığı eklendi. Bundan sonra ne olacak diye düşünüyordum. Valencia'nın yerine giren Rossi slolom yaparak golü attı. Jesus'tan çok önemli doğru saha içi değişiklikleri geldi. 4'lü defansa dönüp Peres'i sola çekti. Ferdi'yi de Osayi'nin önüne. Bu çok olumlu hamleden sonra Fenerbahçe, Sivasspor'u devre sonuna kadar sahadan sildi. Gecenin yıldızı Ferdi'de yeni görev yerinde çabukluğu ve sezisi ile iki kritik gole imza attı. Takım ikinci yarıya 1 kişi eksik başlayacağından Jesus'tan bir doğru hamle daha geldi. İlk yarıda takımı yöneten ve çok iyi oynayan Arda'yı çıkarıp İsmail'i alması. Çünkü ikinci yarı Arda'ya göre bir maç değildi. Jesus'un bir doğrusunu daha söyleyelim. Osayi'yi sağ tarafta Gradel'in karşısında oynatarak Sivas'ın önemli kanat forvetini pasifize etti. Ama farklı galipsin, 10 kişisin ofsayt taktiğinden gol yiyorsun! Gelelim İrfan Can'a ben bu önemli yeteneği, fiziki açıdan güçsüz olduğu için sürekli eleştiriyorum. Zaten maçtaki siniri de bu yüzden kaynaklanıyor. Bu rahat ortamda bile kırmızı gördü. Dua etsin devre 2-1 bitmedi ve Ferdi de üçüncü golle işi bitirdi.
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