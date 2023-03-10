ÖMER ÜRÜNDÜL

Formsuz da olsa La Liga takımı!

Dün gece Fenerbahçe çok iyi bir ilk yarı sergiledi. Yüksek tempolu ve atak bir futbol gündeme geldi. Etkili ataklarla sürekli rakip kaleyi zorladılar. Bazı pozisyonlarda kaleci Dmitrovic başarılıydı. Çok net iki pozisyonu ise Joshua King değerlendiremedi. Kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha önce şutu çekmesi gerekiyordu. Kafa ile kaçırdığı da çok önemli bir pozisyondu. Bunun yanı sıra rakibe tek pozisyon dahi verilmedi. Ama ikinci yarı roller değişti. Sevilla tempoyu yükselterek oyunu domine etmeye başladı. Arka arkaya tehlikeli oldular. Ve sonra da bir şans golü ile öne geçtiler. Ardından Fenerbahçe biraz oyunu dengeledi. Bu arada Valencia'nın bir kafa şutu kalecinin üstüne gitti. Ardından Valencia'nın gollük şutunu yine Dmitrovic kurtardı. Ama bu devrenin genelinde Sevilla'nın üstünlüğü vardı. Fenerbahçe'de bağlantılar iyice koptu. İki tehlike atlatıldı ama ondan sonra Sevilla'nın ikinci golü geldi.

Son bölümde Jesus'un oyuncu değişikliği hatası vardı. Orta sahayı boşaltıp Crespo'yu çıkarıyorsan orta saha oyuncusu Zajc'ı oyuna sürmeliydi. Takım oyundan düşmüşken gol aramak yerine daha kontrollü bir oyunla hiç olmazsa 1-0'ı tutmak lazımdı. Peki neden 1. devre ile 2. devre arasında böyle farklılık oldu? Bunun bir numaralı sebebi iki takım arasındaki kondisyon farkıydı. Çok formsuz da olsa Sevilla bir La Liga takımı, bizim ligimizin temposu düşük. Bir de işin içine 2. ara girmişti. Rövanşta işler çok zor ama çıkmadık candan umut kesilmez.

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