ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe’de Valencia gerçeği var!

Fenerbahçe skor dezavantajına düştüğü maçın seyrini iki dakika içindeki 2 golle değiştirdi ve farka gitti. Fenerbahçe maça hırslı, tempolu ve atak başladı. Ama bu anlayışa rağmen ilk bölümde yeterli üretkenlik yoktu. Bir de bunun yanında taç atışındaki defansif hata sonucunda yenik duruma düştü. Doğal olarak baskı devam etti. Ve Hajradinovic'in büyük hatası sonucu kazanılan penaltıyla önce skora denge geldi. 2 dakika sonra da Ferdi- Valencia iş birliği ile güzel bir golle öne geçildi. Sonrasında bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe lehine gelişti. Arka arkaya pozisyonlar ve gollerle adeta gol olup yağdılar. Öncelikle Fenerbahçe'de inanılmaz bir performans sergileyen Valencia gerçeği var. Penaltıyı kendi yarattı ve dile kolay toplam 4 gol attı. Ferdi yine her zamanki gibi çok çalıştı, müthiş faydalı oynadı. Arda da dün gece bana göre şunu gösterdi: "Devamlı görev alsam, biraz daha maç eksikliğimi gidersem katkılarım daha da artacak." Üçüncü gol öncesi yaptığı kaliteli aşırtma, gerçekten seyir zevkini yükselten bir enstantaneydi. Dün gecenin bir artısı da Jesus'un çizgi defansı öne çıkarma yanlışını bırakmasıydı. Tabii ki en büyük tartışma konusu penaltının tekrarlanması. Kural şunu diyor; eğer top direğe çarpmış ya da auta çıkmışsa, kaleci vuruştan önce öne çıkıp penaltıyı kullananı etkiliyor mu? Ben Valencia'yı etkilediğini bilemem. Ama kaleci vuruştan önce çizgiyi terk etti. Karışık bir durum. Kural çok açıklayıcı değil, kesin bir yorum yapamayacağım.

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