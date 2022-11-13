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ÖMER ÜRÜNDÜL
Jesus’un hatalar zinciri mağlubiyeti getirdi!

Jesus’un hatalar zinciri mağlubiyeti getirdi!

13.11.2022, Pazar
Fenerbahçe, beklendiği gibi maça tempolu ve oyunu tamamen karşı alana yıkarak başladı. Öyle bir baskı kurdu ki Giresunspor nefes dahi alamıyordu. Ama her zaman söylediğim gibi futbol çok ilginç bir oyun. Giresunspor ilk öne çıktığında maçın en net pozisyonunu yakaladı. Altay kurtardı. Top döndü, Ferdi müthiş slalom yaparak takımına penaltı kazandırdı ve Fenerbahçe öne geçti. O ana kadar her şey güllük gülistanlıktı. Ama ondan sonra Jesus'un hataları gündeme gelmeye başladı. Geçen haftaki maç kritiğimde kırmızı kart gören Batshuayi için şunu yazmıştım: "Fiziği ile oynayan santrforlar, fizik açıdan güçsüzse ve oyunda sarı kart görmüşse ikinci sarı görmesi çok yakındır." Ve nitekim Sivasspor maçında öyle olmuştu. Hadi Sivas maçında bu oldu. Çok fazla eleştirmem. Ama aynı olayın benzeri dünkü maçta yaşandı. Pedro, fizik açıdan çok güçsüz ve erken sarı kart gördü. Takım 1-0 galipken yapılacak tek şey geçen haftadan ders çıkarıp Pedro dışarı çıkartılmalıydı. Emre Mor'u da kanada çekip, Valencia ile tek santrfora dönmeliydi. Ama Jesus işi çözemedi. F.Bahçe 2. yarıda geçen haftaki gibi bir kişi eksik oynadı. Kötü de oynamadı. Üretkenlik şansı da vermedi. Ama her zaman uzun süre bir kişi eksik oynamak dün olduğu gibi başa iş açabilir... Jesus'un hataları 2. yarıda devam etti. İlk yarının yıldızı Ferdi'nin yerini değiştirmemeliydi. Onun karşısında oynayan Borja Sainz de iki golün sahibi oldu. Jesus'a bir uyarı daha. Maç berabereyken ve bir kişi eksikken çift santrfora dönülmez.
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