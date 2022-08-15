ÖMER ÜRÜNDÜL

Hamleler doğru

Alanyaspor'un İtalyan teknik direktörü Farioli'nin bir türlü vazgeçemediği takıntısı var. "Kalemize etkili bir pres de yapılsa her türlü riski göze alıp pas yaparak çıkacaksınız.'' İşte bu alışılmış rahatsızlık ve bir korner hediye edince Beşiktaş çok erken bir skor ve moral avantajı yakaladı. İlerleyen dakikalarda bütün saha içi dengeleri Beşiktaş lehine değişiyordu. Alanya ileride pas yaparak hücum ediyor ama kaptırdıkları her toptan sonra geniş alanda yakalanıyordu. Başta N'Koudou sprintleriyle karşı kaleyi zorluyordu. Beşiktaş ilk devrede 3 farklı skor avantajı yakaladı. Sonra sahneye genç Emrecan çıktı. Sarı kartı olan bir futbolcu, takımı 3-0 galipken ikinci sarıyı görmez. Bunun deneyimsizlikle falan alakası yok. Bu arada şu görüşümü de bildireyim, hakemin Emrecan'a gösterdiği ilk sarı kart ağırdı. Bu dakikadan sonra yoğun bir Alanyaspor baskısı başladı.

2. devre başlamadan Valerien İsmael'den ilginç hamleler geldi. Salih, N'Koudou ve Ghezzal'ı çıkardı. Şimdi maç berabere bitince genel eleştiriler İsmael üzerinde yoğunlaşacak. Ama ben bunu doğru ve cesur bir hamle olarak gördüm. Hava çok sıcak ve nemliydi. Bir kişi eksiksin, Ghezzal ve N'Koudou'nun fiziksel durumları yeterli değil, Salih de çok yorulmuştu. 2. yarıya atak başlayan, organize gelen Alanya'da yine sahneye Farioli çıktı. Aynı anda dört oyuncu birden değiştirdi, sonra takım çorbaya döndü. Ama şans önemli faktör. Beşiktaş pozisyon vermezken gereksiz sebep olunan penaltı ve de Saiss'in kendi kalesine attığı jeneriklik gol sebebiyle maç berabere bitti.

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