ÖMER ÜRÜNDÜL

Galatasaray hırsıyla kazandı

Galatasaray maça çok etkili bir hücum presle başladı... Kısa sürede Emre Kılınç çok önemli net bir fırsatı değerlendiremedi. Sonra kenardan kazanılan bir frikikte Gedson mükemmel bir gol attı. Ardından Galatasaray devre sonuna kadar yüksek tempo ile oyunu karşı alana yıktı. Rize iyi kapanıyor ama iki ciddi hata yapıyordu. Birincisi; çıkışlarda çok basit top kaybediyor... İkincisi de kaleci ile pas yaparak oyunu başlatmak istiyorlar. Bu Galatasaray'a avantajlı bir ortam doğurdu. Gol devre sonuna doğru geldi. Van Aanholt'un güzel bir vuruşuyla...

İkinci yarı Galatasaray tempoyu daha da yükseltti ama Rize bir hücum gişiminde Tyler Boyd'la jeneriklik bir golle skor avantajı yakaladı. Gerilim iyice yükseldi. Galatasaray iki penaltı kazandı, birincisi kaçtı, ikincisinde skora denge geldi. Sonrasında yine Galatasaray'ın yoğun baskısı vardı. Tempo sürekli yüksekti. En sonunda da organize bir Van Aanholt golüyle son dakikalarda öne geçtiler. İki kez geriye düştükleri zor maçı kazanarak rahat bir nefes aldılar.

Galatasaray'ın dün bana göre en büyük artısı fizik kondisyonuydu. Maç başından itibaren tempo yaptılar, sonuna kadar da tempoları düşmedi. Tabii ki ön plana çıkan isim, iki gol atan Van Aanholt oldu. Kerem de alışılmış biçimde hücumda en etkili isimdi.

Rize elinden geldiğince mücadele etti. Galatasaray'ın dünkü hırsı karşısında fazlasını yapacak bir kadro kapasiteleri yoktu. Bundan sonrası için en büyük kazançları dün gecenin de başarılı ismi Gedson Fernandes'tir. Ümit Öztürk'ün birinci penaltısı tam bir eyyam penaltısıydı. VAR'da verdiği ikinci penaltı da yoruma açıktı. Kesinlikle VAR müdahale etmemeliydi.

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