ÖMER ÜRÜNDÜL

Kartal hatasından dönünce...

Dünkü maç çok ilginç başladı. Altay Bayındır, uzun ayrılıktan sonra ilk defa kaleyi devralmıştı. Giresunspor'un yeni transferi Chiquinho'nun ilk maçı… Ülkeyi ve arkadaşlarını tanımıyor. Daha ikinci dakikaya girmeden güzel bir gol atıyor. İsmail Kartal'ın ilk 11'i hatalıydı. Rossi, 11 başladı ama fizik olarak tamamen tükendiği haftalardır ortada... İkinci yanlışı ise orta sahanın merkezinin 3'ünün de ön libero özelliği taşımasıydı. Fenerbahçe erken skor dezavantajına düştükten sonra 15 dakika bocaladı. Bu arada 2. golü de yiyebilirdi. Sonrasında oyun dengelendi. Başta Valencia ve Mert Hakan olmak üzere bazı futbolcular sahaya hırs yansıttılar. Traore'nin çıkarken kaptırdığı topta kaleci Okan da kalesini gereksiz boşaltınca, Valencia beraberlik golünü attı. İsmail Kartal 2. yarıya 2 doğru değişiklikle başladı. Zajc'ı çıkarıp ofansif orta saha Pelkas'ı aldı. Rossi'yi de çıkararak takımı 10 kişi oynamaktan kurtarmış oldu. İkinci devreye Fenerbahçe hızlı ve etkili başladı. Pelkas bu sezon ilk defa gerçek yeri 10 numara pozisyonuna geçmesinin moraliyle takımının 2. golünü attı. Ondan sonra maçın tek hakimi Fenerbahçe'ydi. Farkı arttıracak pozisyonlar da buldular. Savunmada da ciddi bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı bitirdiler. Bakalım bu 3 puan bundan sonrası için bir çıkış periyodu yaratabilecek mi? Giresunsporlu futbolcular mücadele ettiler. Ama ofansif ve defansif ne yapmak istediklerini anlamak mümkün değildi. Bundan sonra kümede kalma mücadelesinde kritik günler kendilerini bekliyor. Fenerbahçe'den transfer edilen Muhammed'i 30 dakika izledim. Takıma önemli katkılar yapacağını düşünüyorum.

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