ÖMER ÜRÜNDÜL

İrfan Can’ı ara ki bulasın...

Maç öncesi F.Bahçe'nin 2 avantajı vardı... Birincisi; Sivasspor'un çok önemli kanat forveti Gradel olmak üzere 5 kilit isminin yokluğu ve eksikliğiydi. İkincisi; ülkemizdeki ağır kış şartlarına göre Sivas'ta futbol için olumlu bir hava ve çok iyi bir zemin vardı. İlk yarı futbol kalitesi düşüktü. Rekor sakatlıklar yüzünden oyun sık sık durdu. F.Bahçe rakibine oranla daha ağır basıyordu. Erken gol buldu. İlerleyen bölümde de iki net fırsatı kaçırdı. Takım savunması da çok rahattı. Sivasspor tek şutunu ilk devre biterken atabildi. O da cılız bir şuttu. 2. devre F.Bahçe'nin yorulup biraz oyundan düşeceğini, daha dengeli bir oyun gelişeceğini tahmin ediyordum ama yanıldım. Çünkü F.Bahçe öyle bir durdu, Sivas'ta öyle bir coştu ki 55. dakikadan itibaren Sivasspor'un pozisyonları ve etkili atakları gündeme gelmeye başladı. Goller kaçırdılar. Frikikten Henrique'nin mükemmel golü geldi. Her ne kadar Berke'nin hatası varsa da frikiğin güzelliğini engellemez. Sivas, galibiyeti kaçıran taraf oldu. İsmail Kartal'ın dün gecedeki ilk 11'i doğruydu. 4'lü defans, fizik açıdan güçlü Zajc ve Crespo, 10 numara pozisyonunda İrfan Can ile Valencia tam hazır olmasa da kanatlarda Osayi ile birlikte kanat forvetine uygun iki oyuncu. İkinci yarı işler neden tamamen terse döndü? İki takım arasında büyük kondisyon farkı vardı. F.Bahçe takımının fizik gücü ve devamlılığı yetersiz. Rıza Çalımbay'ın da en büyük özelliği çalıştırdığı her takımın çok koşması. Kartal'ın en büyük yanlışı koşan isimlerinden biri olan Serdar Dursun'u çıkarmasıydı. F.Bahçe'de en iyi isim bana göre Crespo'ydu. Geçen hafta zayıf rakibini yenerken bir gol attı diye medyada manşetlere çıkan İrfan Can'ı dün ara ki bulasın.

