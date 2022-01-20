ÖMER ÜRÜNDÜL

Kolay olmasını beklemiyordum

Altay son 14 maçta sadece 3 beraberlik alabilmişti... Ayrıca çok dar ve kapasitesi sınırlı kadrosunda da dört ilk 11 oyuncusu yoktu. Buna rağmen maç öncesi düşündüğümde Fenerbahçe'den yine olumlu bir futbol ve çok kolay bir galibiyet beklemiyordum. Nedeni de şuydu; basit bir futbol mantığım var. Sezon başından beri bir sistem oturmamış. Kaliteli futbolcuların üst düzey fiziki yetersizlikleri var. Sürekli değişik kadrolarla sahaya çıkılmış. Oyuncuların görev yerleri ile de devamlı oynanıyor (Son örnek de dün gece Ferdi ilk yarı sağ açık, ikinci yarı sol bek). Bu görünüşteki bir takımdan başarılı bir futbol beklemek mümkün değil. Dün de öyle oldu. İlk 35 dakika Fenerbahçe sahada yokları oynadı. Bu arada skor dezavantajına da düştü. 37. dakikada İrfan Can kendi yarattığı pozisyonu zorlayarak takımına beraberliği sağladı. Bundan sonra Fenerbahçe daha baskılı ve etkili oynamaya başladı. İkinci yarı oyunu Fenerbahçe domine etti. Altay tamamen oyundan düştü. Sonra bir duran topta Serdar Dursun'un klasik bir ters kafa vuruşlarından birisiyle skor avantajı elde edildi. İyi oynamasa da üç puanın sahibi oldu. Çok öne çıkan bir oyuncu yoktu. İlla isim vermek gerekirse, Osayi ve tam hazır olmamasına rağmen Crespo derim. En azından yüreğiyle oynuyor. Ne yazık ki Altay'ın durumu gerçekten üzücü. Seneler sonra lige çıktı ama şu andaki eksikleriyle beraber kadro ve takımın form durumu olarak bana göre ligin en kötüsü. Bakalım bu zorlu yarıştan çıkabilecekler mi... Altay'dan iyi oynayan kimdi derseniz aklımda sadece bir isim kalmış o da Thaciano.

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