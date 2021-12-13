ÖMER ÜRÜNDÜL

Yaptığı kolay bir iş değil

Beşiktaş taraftarı stadı doldurup coşkulu bir destek ile takımından yeni bir sayfa açmasını bekliyordu. Siyah-beyazlı takım bu itici güçle oyunu ilk yarıda karşı alana yıktı. Ama pozisyon açısından son derece yetersizlerdi. 45. dakikadaki gole kadar bir tek Batshuayi'nin çaprazdan attığı bir şut var. Dün gece iki handikap vardı. Birincisi, Beşiktaş takım olarak bu sezon formsuzdu. Ghezzal, Pjanic ve Batshuayi'nin fiziki güçleri yeterli değildi. Atiba da eski Atiba değildi. İkincisi ise; Kayserispor'un iyi yerleşimli alan savunması ve kazandıkları her topta hücumu düşünüp sahayı geniş tutmalarıydı. Devre sonunda Kayserispor büyük bir şanssızlık yaşadı. Takımın en formda isimlerinden ve dün geçenin en iyilerinden olan Onur çıktı. Yerine giren Ramazan daha ısınmadan yüksek gelen top karşısında hem müdahale edemedi hem de Larin'i bozamadı ve skora denge geldi.

İkinci devre çok yoğun Beşiktaş baskısı vardı. Ama Kayseri de direniyordu. Sonrasında Kayserispor, gol imkânı vermediği gibi güzel bir organizasyon sonucu mükemmel bir ikinci gole imza attı. Ancak Beşiktaş seyirciyle bütünleşip maçı bırakmak istemiyordu. Ve bu dakikalarda sahneye bu maç dahil kötü oynayan Batshuayi çıktı. Giden maçı takımına getirdi. Larin'i çıkarıp Güven'i almak ise doğru bir teknik adam hamlesiydi. 16 dakika oyunda kaldı. 2 asist, 1 gol attı. Kolay iş deği! Beşiktaş bu maçı son 5 dakikadaki 3 golle kazandı. Ama takımın genel durumunun iyi olmadığı yine görüldü. Dün geceki geri dönüş kimseyi aldatmasın. Ama en azından tamamen çökecek moralleri yükseltti. Buna karşılık Kayserispor, kısıtlı kadrosuyla müthiş bir lig mücadelesi veriyor. Geçen hafta 35 dakika 9 kişi oynayıp maç kazandılar. Bu maçta da son anlarda galip götürdükleri maçı kaybettiler.

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