ÖMER ÜRÜNDÜL

Vitor Pereira sonunda nefes aldı

Çok önemli G.Saray galibiyetinden sonra Kadıköy'de ilk maç olduğundan, dün gece ciddi bir taraftar desteği F.Bahçe'nin arkasındaydı. 90 dakika hızlı, tempolu ve etkili bir futbol sergilediler. Rizespor'un da F.Bahçe'nin zaaflarını göz önüne alan bir taktik uygulayamayışı, daha maç başından riskli oyunu tercih etmesi de ev sahibine önemli avantaj oldu. Bütün maç boyunca F.Bahçe'nin sağ kulvarı, çok iyi işledi. Tabii bunda en önemli etken Ferdi'nin mükemmel performansıydı. İlk devredeki golde Rossi'nin yerden kavisli ortası ustacaydı. İkinci yarıda kaçanlar olmasa çok daha büyük bir fark olurdu. Bazı net pozisyonlar değerlendirilemedi. Berisha, Serdar Dursun değişikliğinden sonra Serdar'dan 3 güzel gol geldi. Herhalde kulübede otururken rakibinin durumunu görünce; 'Bir an evvel şu maça gireyim' diye çok istedi. Sonuçta takıma moral getiren 3 puan, güzel bir oyunla alınmış oldu. Bu arada Pereira da Beşiktaş derbisine kadar rahat bir nefes almıştır. Crespo bana göre faydalı bir orta saha oyuncusu. Daha çok görev alırsa daha da katkısı artar. Osayi oynadığı görev yeri ters ayaklı olduğundan hücuma katkısını düşürüyor. Ama çabukluğu ve alan kapatması ile Baiano ve Aminu'nun kulvarını başarı ile kapatarak görevini yaptı. Rizespor'un dün ne oynadığını anlamak mümkün değildi. Son derece düşük hücum gücü, felaket bir takım savunması. Hamza hocanın yaptığı tüm değişikliklerde de başta Alper olmak üzere hepsinden katkı değil zarar geldi.

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