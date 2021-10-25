ÖMER ÜRÜNDÜL

Sıkıntının kaynağı değişimde

Fenerbahçe, taraftarının da büyük desteğiyle 90 dakika çok hırslı, tempolu bir futbol sergiledi. Etkili takım presiyle uzun süre rakibi oynatmadılar, yoğun baskı kurdular. İlk devredeki en büyük sıkıntı, bu kadar baskıya rağmen üretkenlik sağlanamayışıydı. İkinci yarıda daha da tempoyu artırıp daha etkili ataklar geliştirmeye başladılar ama futbol her zaman vurguladığım gibi çok ilginç bir oyun. Maçın en net pozisyonunu Serdar kaçırdı. Kısa süre sonra da 75. dakikaya kadar hiç tehlikeli hücum girişiminde bulunamayan Alanyaspor ilk atağında gol buldu. Sonra skora denge geldi. Fenerbahçe tekrar yoğun baskıyla galibiyeti aramaya başladı. Bu arada da en kritik anda Szalai çok önemli bir fırsatı kullanamadı. Ardından da bir duran toptan Fenerbahçe ikinci golü de yedi

Öncelikle şunu söylemek lazım, Fenerbahçe dün gece oynadığı futbolla yenilgiyi hak etmedi. Ama futbolun cilvesi bu. Ancak Pereira'nın iyi bir öz eleştiri yapması lazım. Takım niye çok iyi oynadığı zaman da pozisyon sıkıntısı çekiyor? Bana göre bunun bir numaralı nedeni, takım tertibinde 4 görev yerini sürekli değiştirmesi. Örneğin; ileri uçta 3 oyuncunun hangisi olacağı hiçbir maçta belli değil. Antwerp maçında Valencia, Berisha, Mesut, dün gece Pelkas, Rossi, Serdar... Bir de Gustavo'nun partneri ile çok oynuyor. Trabzon'da Crespo, Antwerp maçında Sosa, dün gece Zajc...

İkinci büyük yanlış da (ben bunu tüm teknik direktörler için söylüyorum) 3-4 oyuncu değiştirmenin takımlara hiçbir katkısı olmuyor. Belki bu değişikliklerden sonra skorda denge varken F.Bahçe net golü kaçırdı ama sonrasında o dakikaya kadar kaleye gelmeyen Alanya'dan iki gol geldi. Pelkas daha tam hazır olmadığından yeteneklerinde sınırlı kalıyor. Rossi'de fiziki düşüş başlamış. Nedeni araştırılmalı. Alanyaspor futbol olarak kötü oynadı ama Bülent Korkmaz'ın faal futbolculuk hayatındaki hırsı ve disiplini takım savunmasında onları çok dirençli yapmış.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın