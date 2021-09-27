ÖMER ÜRÜNDÜL

Pereira tuzağa düşürdü

Fenerbahçe, Pereira'nın doğru takım tertibi ve de akılcı taktik planıyla Hatay'da önemli bir 3 puan kazandı. Hatayspor, tempolu ve ofansif ağırlıklı futbol oynayan bir takım. Önemli sprinterleri ve adam eksilten futbolcuları var. Üst üste aldıkları 4 galibiyete güvenerek Fenerbahçe'nin üstüne takım halinde gidince tuzağa düştüler. Pereira, rakibi iyi analiz etmiş. Başakşehir maçından da gerekli dersleri almış. Takım savunmasını ön planda tutup önde koşan ve sürekli yer değiştiren forvetleri monte etti. İlk yarıda iki farklı skor avantajı elde edildi. İkinci yarı içinse nasıl bir yorum yapmam gerektiğini gerçekten bilemiyorum. Bütün riskleri alıp ileride top kaybeden Hatayspor, ilk yarının aksine geride her kazandığı topta kontraya çıkan ve sürekli pozisyona giren bir Fenerbahçe var. Saydım tam 8 gole dönebilecek pozisyon var bu devrede. Ama becerisizlik ve bencillikle tüm bunlar harcandı. Hele son dakikada fizik kurallarını altüst eden bir gol kaçtı. Bu arada da Osayi'nin hatasından gol yenmiş ve fark bire inmişti. Aslında bu maç 2-2 bitse gerçekten çok konuşulurdu. Dün ilk defa Pereira'yı oyunun öncesi, devamı ve sonuna kadar her şeyiyle çok beğendim. Mesut'u bu maçta kulübede başlatması doğruydu. Takımın en iyilerinden Valencia'yı dışarıya alması doğruydu. Çünkü çok koştu, sakatlanma sorunu gündeme gelebilirdi. Olympiakos maçını düşünerek doğru yaptı. Osayi değişikliği de doğruydu. Mesut ve Pelkas'ı alarak oyunu tutma düşüncesi de doğruydu. Başta Kim olmak üzere 3'lü defans bloğu çok iyiydi. Novak'ın performansı da başarılıydı. Ferdi, ilk defa çok sorumluluk aldı. Tam bir öz güven kazanmış durumda. Daha önce de vurgulamıştım; Rossi, Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak en iyi son transferdir. Hakem Abdulkadir Bitigen'in genel yönetimi iyiydi. Kim'in yaptığı net penaltıyı süzememesi normal ama 'VAR' nasıl görmez.!

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