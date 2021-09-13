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ÖMER ÜRÜNDÜL
Değişikliklerin katkısı olmadı

Değişikliklerin katkısı olmadı

13.09.2021, Pazartesi
F.Bahçe maça hırslı, tempolu ve atak başladı. Ama bir handikap vardı. Çünkü karşısında sistemi oturmuş, futbolcuları birbirlerini iyi tanıyan bir takım vardı. İlerleyen her dakika maçın zor geçeceğini gösteriyordu. Aslında F.Bahçe önemli bir şansı ilk yarıda değerlendiremedi. Çünkü skorda denge varken Gradel çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Kısa süre sonra da F.Bahçe öne geçti. Bu tabloda Sivasspor savunma güvencesini mecburen terk edecek, F.Bahçe'ye ikinci yarıda elverişli bir saha içi ortamı çıkacaktı. Ama sahneye kaleci Altay çıktı. Ve devre sonunda geri pası göz göre göre rakibe teslim ederek bir penaltıya sebep oldu. Ve skora denge geldi. Pereira'nın yaptığı oyuncu değişikliklerinin bir katkısı olmadı. Sonuçta 2 puan kaybedildi.
Yeni transferlere baktığımızda Berisha'nın biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü yeni bir takıma gidiyorsun. Uyum sağlamak için en zor görev yeri santrforundur. Rossi, ilk yarı dar alandaki çabukluğuyla iyi işler yaptı ama sonra yorulup oyundan düştü. Max Meyer de kısa sürede elinden geleni yapmaya çalıştı. Genç Muhammed zaman zaman yanlışlar yaptı ama bence üzerinde durulmalı. İrfan Can'ın ise artık bu adale problemleri can sıkıcı hal aldı. Her şeye rağmen Pereira, Berisha- Valencia değişikliğini yapmamalıydı. Çünkü baskı artıp rakip kapandıkça Valencia'nın verimi düşüyor. Hem de yorucu seyahatten döndükten sonra bu daha da kendini gösterdi. Sivas, 1 puanı hak ederek aldı. En başarılı isimler defansta Goutas ile hücumda F.Bahçe'yi en çok zorlayan isim Henrique idi..
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