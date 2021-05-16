ÖMER ÜRÜNDÜL

Son nefeste

Heyecan fırtınası şeklinde devam eden şampiyonluk yarışı, Fırat Aydınus'un İzmir'de çaldığı son düdüğe kadar devam etti. Çünkü Beşiktaş 1 gol yese şampiyonluk G.Saray'a geçiyordu. Beşiktaş yönetimini, Sergen Yalçın'ı ve tüm futbolcuları şampiyonluklarından dolayı can-ı gönülden kutlarım.

Aslında Beşiktaş, Karagümrük maçından sonra büyük bir şok yaşayabilirdi. İki haftada ellerindeki şampiyonluğu teslim edecek duruma geldiler. Ama Fenerbahçe'nin Sivas'a kaybetmesiyle tekrardan hayata döndüler.

Beşiktaş aslında dün gece de zorlandı. Stres yüklü bir maça çıkacakları belliydi. Aslında onlara moral getirecek erken skor avantajı da geldi ama buna rağmen oyunu koparacak hücum etkinliği sağlayamıyorlardı. Bir de üstüne beraberlik golü yediler. İkinci devre de çok sıkıntılı geçiyordu. Ama Ghezzal'ın penaltısıyla maçı kazanmayı başardılar.

G.Saray da Malatya karşısında 90 dakika farklı galibiyet için sahaya her şeylerini yansıttılar. Ama ben cuma gecesi TRT'deki programımda da belirtmiştim. G.Saray'ın averajla şampiyon olması zor, sadece Göztepe'nin Beşiktaş'tan puan almasıyla bunun mümkün olabileceğini söylemiştim. Dediğim gibi de oldu. Fatih Terim, ilk yarıdaki skordan sonra 'bu iş bitti' diyenlere ikinci yarıdaki oyunla yine de bir cevap vermiş oldu.. Ayrıca komplo teorilerinin üst düzey olduğu ülkemizde bir kutlamayı da Sivasspor, Karagümrük, Malatyaspor ve Göztepe hak ediyor. Bu 4 takımın da iddiası yokken çıkıp nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerine karşı bir onur mücadelesi verdiler.

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