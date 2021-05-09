ÖMER ÜRÜNDÜL

Şampiyonluk son haftaya!

Dün geceki derbide tabii ki her türlü netice olabilirdi. Ama herhalde hiç kimse G.Saray'ın bu kadar etkili olacağını, oyunu 90 dakika domine edeceğini tahmin edemezdi. Beşiktaş'ın hem altı puanlık hem de önemli ikili averajı vardı. Ama taktik stratejisi çok yanlıştı. Rakibine göre oyuna daha kontrollü başlaması, takım savunmasına özen göstermesi gerekiyordu. Beşiktaş'ın uygulaması gereken taktiği ilk yarıda Galatasaray başarıyla uyguladı. Riskli oynayan Beşiktaş karşısında ilk yarıda hem pozisyonlar buldular hem de iki gol attılar. Aslında erken gelen ilk golden hemen sonra Emre Akbaba pası doğru verse bir anda fark ikiye çıkacaktı. Karşılıklı birer penaltı golüyle Galatasaray devreyi önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün olan taraf her yönüyle Galatasaray idi. Hem rakibi hiç oynatmadılar hem de sürekli gol aradılar. Üçüncü golü de buldular. Eğer 4'ü bulsalardı. 'Şampiyonluk çantada keklikken' Beşiktaş'ı gerçekten çok sıkıntılı bir süreç bekleyecekti. Tabii ki gene de iş büyük ihtimalle son haftaya kalacak..

Dünkü maçın Beşiktaş açısından en beklenmeyen tarafı, 90 dakika boyunca hazırlanmış tek pozisyona dahi giremeyişleriydi. Takım halinde kötü oynadılar. Ciddi bir santrfor sıkıntısı bu maçta açık bir şekilde gözüktü. Çünkü Gökhan Töre hiçbir varlık gösteremedi. Galatasaray hak ederek, çok iyi oynayarak önemli bir galibiyet aldı. Bilhassa Ghezzal'a alanın tedbirler ve uygulamalar üst düzey başarılı oldu... Sahanın yıldızı müthiş bir performans gösteren Taylan'dı.. Ondan sonra Saracchi geliyor. Babel de yorulana kadar bilhassa ilk yarıda çok etkiliydi. Cüneyt Çakır deneyimiyle iyi maç yönetti. Biri VAR uyarısıyla verilen iki penaltı da doğruydu.

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