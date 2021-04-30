ÖMER ÜRÜNDÜL

Onur mücadelesi

Dün geceki önemli maçın, seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını tahmin ediyordum. Ama yanılmışım. Beklediğim kalitede olmadı. Emre Belözoğlu'nun sürprizi Mesut Özil ile başlamak oldu. F.Bahçe kadro yapısı itibariyle, daha çok pas oyunuyla sahaya yayılıyordu. Ancak üretkenlik sağlayamıyordu. Alanyaspor ise kopuk kopuk ama çabuk ve dikine ataklar deniyordu. Onların da pozisyon sıkıntısı vardı. F.Bahçe'nin sezon başından beri gideremediği bir rahatsızlığı var. Kazandıkları korner sonraları veya çok adamlı hücum girişimlerinde üçüncü bölgede kaybettikleri toplardan sonra geniş alanda az adamla yakalanıyorlardı. Dün de önce böyle bir tehlikeyi hasarsız atlattılar. Ama ikincisinde Gökhan Gönül, Davidson'u düşürüp kırmızı kart gördü. İkinci yarı F.Bahçe'yi zorluklar bekliyordu. İkinci devredeki Emre Belözoğlu'nun hatalı değişikliğini görünce 'F.Bahçe buradan puan çıkaramaz' diye düşündüm. Niye diye sorarsanız, Mert Hakan'ın yerine Gustavo girmişti. Gustavo, Sosa ve hazır olmayan Mesut bir aradaydı. Üstelik de sayısal eksiklik varken… Ancak Alanyaspor kendileri için elverişli ortamı değerlendiremedi.

İkinci devre çok güzel iki şutları direkten döndü, bir tane de Davidson kaçırdı. Bana göre F.Bahçeli futbolcular bir onur mücadelesi vererek 10 kişi ile mahkum futbol oynamadan 90 dakikayı 1 puanla ve de daha da önemlisi ikinciliği koruyarak bitirdiler. F.Bahçe'de en çok, müthiş bir direnç gösteren Ozan'ı beğendim. Kaleci Harun hem iyi oynadı hem de son maçtan ders almış ki hiç kısa top kullanmadı. Sahanın yıldızı Alanya'dan Juanfran'dı. Yaşar Kemal Uğurlu iyi maç yönetti. Gökhan'ın kırmızısı doğru ve bariz gol şansı vardı. Zaten hareketin şiddeti dahi kırmızıyı gerektiriyordu.

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