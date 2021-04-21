ÖMER ÜRÜNDÜL

1 puan altın gibi

Beşiktaş dün gece 90 dakika çok yavaş ve çok etkisiz bir futbol sergiledi...Ofansif güç adeta sıfıra yakındı...Buna karşılık Sivasspor'un 3'ü çok net 5 pozisyonu vardı. Peki ligde final serisine girilmişken bu olumsuz görüntünün sebebi neydi?

Birkaç oyuncu hariç ciddi bir fiziksel düşüş var. Bu ciddi düşüşün çok belirgin olmasına bir canlı örnek: İlk yarıda en hareketli isim sakatlıktan yeni çıkmış ve idman eksiği olan Aboubakar idi!

İkinci yarıda Beşiktaş'ta sakatlanan Aboubakar yerini N'Koudou'ya bıraktı. N'Koudou koşuyor ama ne yaptığı ve ne yapacağı anlaşılamıyor. Larin santrforda çok yetersiz, üstelik de kondisyonu eksik... Ghezzal da çok durgundu... Sezon başından beri takımın temel direkleri olan Josef ve Atiba da yorgun...

Sivasspor'un takım olarak formda ve moralli olması, iyi pres yapması, alanları iyi kapatması Beşiktaş'ı büyük sıkıntıya düşürdü. Mükemmel bir takım savunması uygulayan Sivasspor beklediğinden de fazla pozisyon da buldu ama değerlendiremedi. Sergen Yalçın'ın son hamleleri Ljajic ve Gökhan ile geldi. Onlar oyuna dinlenmiş girmelerine rağmen hiçbir varlık gösteremediler.

Beşiktaş'ta işler hiç iyi gitmiyor. Herşeye rağmen bana göre dünkü 1 puan altın...Sergen Yalçın'a bir eleştirim daha var. Fizik açıdan çok dirençli ve formda bir takımla zorluk derecesi yüksek bir maça çıkıyorsun. Hazır olmayan Aboubakar'ı sonraki maçları düşünüp risk etmemen getirirdi.

İlk yarıda Vida'nın elle müdahale ettiği pozisyon çok net penaltıydı. Fırat Aydınus'tan kaçtı ama VAR'dan kesinlikle kaçmaması gerekirdi. VAR hakemi Ali Şansalan tam bir büyük takım korumacılığı yaptı.

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