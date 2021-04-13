ÖMER ÜRÜNDÜL

Emre Belözoğlu ders çıkarmalı

Emre Belözoğlu, üçüncü maçında sahaya doğru bir ilk 11 çıkardı. Aslında orta sahada 10 numara pozisyonu özelliğine sahip İrfan Can ve Pelkas'ın sağ ve sol kanat forvet rolünü üstlenmesi eşyanın tabiatına aykırı bir durum gibi görünüyordu. Ama unutulmamalıdır ki F.Bahçe'nin sezon başından beri ileri uçta giderilemeyen ciddi problemleri vardı. Son Malatya maçında da görüldü ki, Osayi ve Samatta'dan hiçbir katkı yoktu. Malatya karşılaşmasının kritiğinde 'Hiç olmazsa diğerlerine göre hareketli olan Valencia'yı santrfor oynat' diye görüş bildirmiştim.

Dün gecenin bir doğrusuysa Ozan'ın yanına Mert Hakan'ın monte edilmesiyle daha dirençli bir orta saha oluşmuştu. F.Bahçe, oyuncu değişiklikleri başlamadan önceki uzun süreçte defansif-ofansif iyi futbol oynadı. Top büyük çoğunlukla Fenerbahçe'deydi. 3. bölgede set oyununda kolay top kaybedilmedi. Tehlikeli bir rakip olan Gaziantep'in ofansif aksiyonları iyice kısıtlandı. Pozisyonlar da bulundu. Takım presi başarılıydı. Ama Valencia'nın golünden sonra Emre Belözoğlu, gereksiz hamlelere başvurdu. Bu yüzden takım yine çorbaya döndü.

Son bölümde G.Antep tek kale oynamaya başladı ve de inanılmaz iki gol kaçırdı. Ama değerlendiremediler. Sonuçta önemli 3 puan F.Bahçe'nin oldu. Emre Belözoğlu'nun bu maçtan ders çıkarıp mutlaka bir öz eleştiri yapması lazım. O da şu; aynı 11'in düzeni 70 dakika çok iyi gidiyorsa son 20 dakikada 5 oyuncu değişikliği çok büyük bir çelişkidir. Gaziantep'in ilk yarıda faul gerekçesiyle sayılmayan bir golü var. Bu pozisyonun uzaktan yakından faul ile bir ilgisi yoktu.

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