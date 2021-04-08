ÖMER ÜRÜNDÜL

Bu Alanyaspor nasıl övülür!

Beşiktaş birincisi daha 20. saniyede olmak üzere ilk 25 dakikada üç kere direğe takıldı. Bu bölümde hem iyi oynadılar hem de Cenk'le golü buldular. Ancak devrenin son 15 dakikasında bütünlük biraz bozuldu. Alanyaspor da oyuna ortak olmaya başladı. Birisi çok net iki de gol kaçırdılar. İkinci devre başlangıcı ve gelişimi Beşiktaş adına olumsuz bir duruma gidiyor görüntüsündeydi. Alanyaspor tempolu geliyor ve kaleyi tehdit ediyordu. Önce Ersin maçtaki ikinci önemli kurtarışını yaptı, sonra da kırılma anı geldi. Babacar adeta fizik kurallarını altüst eden bir gol kaçırdı. Sonrasında da gecenin yıldızı Ghezzal klasik falsolu vuruşuyla gole imza atınca Beşiktaş rahatladı. Sonrasında karşılıklı ataklar ve N'Koudou'nun 3. golüyle maç noktalandı

Dün gece takımdaki oyuncuların performansına baktığımda Oğuzhan; güçsüz, Cenk Tosun; ciddi maç eksikliği ve hastalık geçirmesine rağmen görevini en azından ilk 30 dakika yerine getirdi. Cezalı duruma düşen takımın temel direklerinden Josef'te ise belirgin bir güç kaybı açıkça görülüyor. Ghezzal'dan sonra en çok Atiba'yı beğendim. Sergen Yalçın'ın bu maçtan çok önemli bir ders çıkarması lazım. Beşiktaş fizik olarak tam hazır olmadığı maçlarda daha dengeli oynamalı. Çok adamla hücuma çıkışlarda 3. bölgede kaptırılan toplar, ciddi kale önü tehlikelerine dönüşüyor. Üstelik de skor avantajına sahipken bu durumlara düşmemek lazım.

Alanyaspor'a birçok kesim tarafından sürekli övgüler yağıyor. Bu benim futbol mantığımla bağdaşmıyor. Neden derseniz, dün gece ligdeki 11. yenilgilerini aldılar, kupada da Antalyaspor'a elendiler!

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