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ÖMER ÜRÜNDÜL
Gelen neden düşüyor?

Gelen neden düşüyor?

04.04.2021, Pazar
Galatasaray dün gece kadro açısından ciddi sıkıntılıydı. Bu olumsuzluğa rağmen devre ortasına kadar ofansif açıdan etkili olamasa da oyunun kontrolünü elinde tuttu Galatasaray. Rakibi de kalesine yaklaştırmadı. Ama 21'inci dakika her şeyi tersine çevirdi. İlk tehlikeli Hatay atağında gol geldi. Bu Galatasaray'ı moral açısından olumsuz etkiledi. Sonrasında da Ribeiro'nun mükemmel golü Galatasaray'ın direncini tamamen kırdı.
İkinci yarıya Fatih Terim bir devre arası için rekor değişiklikle başladı: 4... Hepsinde de haklıydı. Aslında 6 oyuncu değiştirme hakkı olsa ilk yarının en kötülerinden biri olan Onyekuru'yu da alırdı.
Bu yarıya Galatasaray biraz tempolu ve atak başladı. Hatay takımı ise çok yanlış bir taktik uyguluyordu. Geriyi iyi kapatıyorlar ama birinci bölgelerinde kazandıkları topları ya ısrarla ayaklarında tutuyorlar ya da riskli hazırlık paslarına rağbet ediyorlardı. Bu başlarına çok büyük bir iş açabilirdi. Ama Galatasaray değerlendiremedi. Diouf'un ikinci golüyle de maç bitti.
Bu farklı yenilgi Galatasaray için ligdeki durumu açısından önemli bir sıkıntı olacaktır. Yeri geldikçe vurguluyorum; İstanbul'a gelen yabancı futbolcuların büyük çoğunluğu ciddi fizik düşüş yaşıyorlar. Aynı sorun Mostafa'da da var. Ülkesinden geldikten sonraki performanslarından son maçlarda eser yok.
Hatayspor çok önemli bir galibiyet aldı. Tabi bu büyük bir başarı ama bu tip skorlardan da Ömer Erdoğan'ın ders çıkarması gerekir. Oyuncuların genelinde zaman zaman fazla rahatlık gözlemledim. Ve bir de prese karşı gereksiz pas hataları yaptılar. Maç 0-0 iken az kaldı gol yiyorlardı bu yüzden. O gol de olsa maçın geneli ters yüz olabilirdi.
Abdulkadir Bitigen, Galatasaray'ın istemediği bir hakemdi. Dün gece barışmak için takdir hakları ve kartlarda elinden geleni yaptı!
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